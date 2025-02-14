Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος κατά 0,21% - Σε νέα υψηλά 14 ετών η αγορά

Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, κλείνοντας σε νέα υψηλά 14 ετών, αν και στο μεγαλύτερο διάστημα των συναλλαγών κινήθηκαν ήπια πτωτικά.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.604,29 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,21%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου του 2011.

Σε εβδομαδιαία βάση ο δείκτης κατέγραψε κέρδη 2,98%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 9,16%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 115,94 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 23.529.370 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,06%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,02%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima (+3,29%), του ΟΤΕ (+2,38%), της Motor Oil (+1,98%), των ΕΛΠΕ (+1,46%) και του ΟΛΠ (+1,36%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-2,14%), της Jumbo (-1,44%) και του ΟΠΑΠ (-1,17%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 7.165.076 και 2.745.769 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 16,54 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 13,29 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 68 μετοχές, 36 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Frigoglass (+9,80%) και Μύλοι Κεπενού (+6,01%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-8,27%) και Minerva (-4,07%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΟPTIMA: 13,5800 +3,29%

ΤΙΤΑΝ: 43,0000 -0,23%

ALPHA BANK: 1,8695 +1,19%

AEGEAN AIRLINES: 10,7500 +0,19%

VIOHALCO: 5,8600 +1,03%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,0600 +0,42%

ΔΑΑ: 8,4400 +0,36%

ΔΕΗ: 13,8000 +0,73%

COCA COLA HBC: 38,6800 +0,47%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2850 -0,44%

ΕΛΠΕ: 7,9850 +1,46%

ELVALHALCOR: 2,0650 +0,24%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,4160 -2,14%

ΕΥΔΑΠ: 6,1200 +0,66%

EUROBANK: 2,4440 -0,65%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9700 -0,43%

MOTOR OIL: 22,6400 +1,98%

JUMBO: 27,3800 -1,44%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,1000 +0,39%

ΟΛΠ:33,6000 +1,36%

ΟΠΑΠ: 16,8500 -1,17%

ΟΤΕ: 15,0700 +2,38%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,6720 +0,26%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,1200 +0,66%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 20,0000 αμετάβλητη

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

