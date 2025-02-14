Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος κατά 0,21% - Σε νέα υψηλά 14 ετών η αγορά

Με μικρή άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος, κλείνοντας σε νέα υψηλά 14 ετών, αν και στο μεγαλύτερο διάστημα των συναλλαγών κινήθηκαν ήπια πτωτικά.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.604,29 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,21%.
Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου του 2011.
Σε εβδομαδιαία βάση ο δείκτης κατέγραψε κέρδη 2,98%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 9,16%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 115,94 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 23.529.370 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,06%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,02%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima (+3,29%), του ΟΤΕ (+2,38%), της Motor Oil (+1,98%), των ΕΛΠΕ (+1,46%) και του ΟΛΠ (+1,36%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-2,14%), της Jumbo (-1,44%) και του ΟΠΑΠ (-1,17%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 7.165.076 και 2.745.769 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 16,54 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 13,29 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 68 μετοχές, 36 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Frigoglass (+9,80%) και Μύλοι Κεπενού (+6,01%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-8,27%) και Minerva (-4,07%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΟPTIMA: 13,5800 +3,29%
ΤΙΤΑΝ: 43,0000 -0,23%
ALPHA BANK: 1,8695 +1,19%
AEGEAN AIRLINES: 10,7500 +0,19%
VIOHALCO: 5,8600 +1,03%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,0600 +0,42%
ΔΑΑ: 8,4400 +0,36%
ΔΕΗ: 13,8000 +0,73%
COCA COLA HBC: 38,6800 +0,47%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2850 -0,44%
ΕΛΠΕ: 7,9850 +1,46%
ELVALHALCOR: 2,0650 +0,24%
ΕΘΝΙΚΗ: 8,4160 -2,14%
ΕΥΔΑΠ: 6,1200 +0,66%
EUROBANK: 2,4440 -0,65%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,9700 -0,43%
MOTOR OIL: 22,6400 +1,98%
JUMBO: 27,3800 -1,44%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,1000 +0,39%
ΟΛΠ:33,6000 +1,36%
ΟΠΑΠ: 16,8500 -1,17%
ΟΤΕ: 15,0700 +2,38%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,6720 +0,26%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,1200 +0,66%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 20,0000 αμετάβλητη
