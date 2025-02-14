Τράπεζες που δάνεισαν χρήματα στον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ για να αγοράσει το 2022 το Twitter - το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που μετονομάστηκε σε Χ, εκμεταλλεύτηκαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών που δημιουργήθηκε από την εγγύτητα του Μασκ με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να πουλήσουν αυτά τα δάνεια, σύμφωνα με δημοσιεύματα πολλών μέσων ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τους New York Times και το Bloomberg, τράπεζες πούλησαν χθες Πέμπτη χρεωστικούς τίτλους ύψους 4,7 δισεκ. δολαρίων -στην ονομαστική τους αξία- επίπεδο υψηλότερο από τα 3 δισεκ. δολάρια που είχαν αρχικά προγραμματιστεί.

Ο Μασκ αγόρασε το Twitter έναντι 44 δισεκ. δολαρίων, μεταξύ των οποίων πάνω από 27 δισεκ. δολάρια σε δικά του κεφάλαια (συμπεριλαμβανομένων περίπου 15,5 δισεκ. δολαρίων από την πώληση μετοχών του στην εταιρεία του Tesla). Τα υπόλοιπα 13 δισεκ. δολάρια τα συγκέντρωσε μέσω τραπεζικών δανείων και δισεκατομμυρίων από επενδυτικές εταιρείες και ιδιώτες με μεγάλη περιουσία.

«Οι τράπεζες συνήθως πωλούν τέτοιους χρεωστικούς τίτλους γρήγορα, αλλά σε αυτή την περίπτωση κράτησαν μεγάλο μέρος του χρέους επειδή οι επενδυτές ήταν απρόθυμοι να στοιχηματίσουν στην παραπαίουσα επιχειρηματική δραστηριότητα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης», σημειώνουν οι NYT.

«Η νέα θέση εξουσίας του Μασκ στην κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ βοήθησε να αλλάξει το πνεύμα των επενδυτών», συνεχίζει το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας.

Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, η Bank of America και η Société Générale αρνήθηκαν να σχολιάσουν, ενώ η Morgan Stanley και η BNP Paribas δεν έχουν απαντήσει επί του παρόντος. Αυτά τα τραπεζικά ιδρύματα ήταν μεταξύ των δανειστών του Μασκ.

Οι Financial Times είχαν ήδη αναφέρει πριν από μια εβδομάδα μια πώληση χρέους του Twitter/X στις 5 Φεβρουαρίου από πολλές τράπεζες, με πρώτη τη Morgan Stanley.

Έτσι, σύμφωνα με δημοσιεύματα ΜΜΕ, από τις αρχές του 2025, οι τράπεζες έχουν αποδεσμεύσει τουλάχιστον 10,7 δισεκ. δολάρια από τα 13 δισεκ. δολάρια που είχαν δανείσει στον Ίλον Μασκ.

Τον Μάρτιο του 2023, πέντε μήνες μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο τελευταίος υπολόγισε την αξία του Twitter σε μόλις 20 δισεκ. δολάρια.

Τον Ιούλιο του 2023, ανέφερε ότι το Twitter είχε χάσει περίπου το ήμισυ των διαφημιστικών εσόδων του μετά την εξαγορά του.

«Βρισκόμαστε ακόμα σε αρνητική ταμειακή ροή, λόγω της πτώσης περίπου 50% των διαφημιστικών εσόδων και του μεγάλου χρέους», ανέφερε τότε ο δισεκατομμυριούχος.

Αλλά από την προσέγγισή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου είναι πλέον στενός σύμβουλος και άμεσα εμπλεκόμενος στην κυβερνητική διαχείριση επιχειρηματικών ζητημάτων, ο Μασκ είδε διαφημιστές να επιστρέφουν στην πλατφόρμα, η οποία έχει γίνει εργαλείο επικοινωνίας για τη νέα αμερικανική κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με τους NYT.

Επικαλούμενη άγνωστη πηγή, η εφημερίδα ανέφερε ότι η εταιρεία είπε στους επενδυτές ότι τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 21% τον Δεκέμβριο του 2024 σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη στις 5 Νοεμβρίου.

Το Twitter/X δεν είναι πλέον εισηγμένο στο Χρηματιστήριο από τις 8 Νοεμβρίου 2022.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

