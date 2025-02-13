Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς τα νεότερα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις επενδυτών ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) δε θα προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων στο εγγύς μέλλον.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 225,09 μονάδων (–0,50%), στις 44.368,56 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 6,09 μονάδων (+0,03%), στις 19.649,95 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 16,53 μονάδων (–0,27%), στις 6.051,97 μονάδες.

