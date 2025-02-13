Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Τα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις επενδυτών ότι η Fed δε θα προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων στο εγγύς μέλλον

Wall Street

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς τα νεότερα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις επενδυτών ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) δε θα προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων στο εγγύς μέλλον.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 225,09 μονάδων (–0,50%), στις 44.368,56 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 6,09 μονάδων (+0,03%), στις 19.649,95 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 16,53 μονάδων (–0,27%), στις 6.051,97 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: χρηματιστήριο Νέα Υόρκη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark