Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,85% - Σε νέα υψηλά 14 ετών η αγορά

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, μετά από την ήπια διορθωτική πτώση των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων (-0,57%), με την αγορά να διασπά και τα επίπεδα των 1.560 μονάδων και να κλείνει σε νέα υψηλά 14 ετών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.562,04 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,85%.
Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2011 (1.579,76 μονάδες)
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 155,155 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 36.561.153 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,05%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+2,26%), της Jumbo (+2,19%), του ΟΛΠ (+2,17%), της Ελλάκτωρ (+1,78%) και της Motor Oil (+1,77%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τιτάν (-1,27%), της ΔΕΗ (-0,59%) και των ΕΛΠΕ (-0,51%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 13.767.415 και 6.152.973 μετοχές αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 26,14 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 24,43 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 63 μετοχές, 34 πτωτικά και 28 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου (+10,00%) και Foodlink (+5,94%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-9,49%) και Προοδευτική (-5,63%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
OPTIMA:13,2600 +0,45%
ΤΙΤΑΝ: 42,6000 -1,27%
ALPHA BANK: 1,7900 +1,50%
AEGEAN AIRLINES: 10,4000 αμετάβλητη
VIOHALCO: 5,7100 +0,18%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,8200 +0,64%
ΔΑΑ:8,3700 +0,60%
ΔΕΗ: 13,5100 -0,59%
COCA COLA HBC:35,6800 +0,11%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2900 +1,78%
ΕΛΠΕ: 7,8000 -0,51%
ELVALHALCOR: 2,0000 +0,10%
ΕΘΝΙΚΗ: 8,3000 +1,47%
ΕΥΔΑΠ: 6,0800 +1,00%
EUROBANK: 2,4000 +1,39%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,8700 -0,43%
MOTOR OIL: 21,8600 +1,77%
JUMBO: 27,0800 +2,19%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:35,3000 +1,20%
ΟΛΠ:32,9000 +2,17%
ΟΠΑΠ: 16,9300 +0,95%
ΟΤΕ: 14,4200 +1,41%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,4850 +2,26%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,7000 +2,63%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0000 αμετάβλητη
