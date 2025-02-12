Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,85% - Σε νέα υψηλά 14 ετών η αγορά

Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, μετά από την ήπια διορθωτική πτώση των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων (-0,57%), με την αγορά να διασπά και τα επίπεδα των 1.560 μονάδων και να κλείνει σε νέα υψηλά 14 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.562,04 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,85%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2011 (1.579,76 μονάδες)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 155,155 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 36.561.153 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,05%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+2,26%), της Jumbo (+2,19%), του ΟΛΠ (+2,17%), της Ελλάκτωρ (+1,78%) και της Motor Oil (+1,77%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τιτάν (-1,27%), της ΔΕΗ (-0,59%) και των ΕΛΠΕ (-0,51%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 13.767.415 και 6.152.973 μετοχές αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 26,14 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 24,43 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 63 μετοχές, 34 πτωτικά και 28 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου (+10,00%) και Foodlink (+5,94%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-9,49%) και Προοδευτική (-5,63%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

OPTIMA:13,2600 +0,45%

ΤΙΤΑΝ: 42,6000 -1,27%

ALPHA BANK: 1,7900 +1,50%

AEGEAN AIRLINES: 10,4000 αμετάβλητη

VIOHALCO: 5,7100 +0,18%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,8200 +0,64%

ΔΑΑ:8,3700 +0,60%

ΔΕΗ: 13,5100 -0,59%

COCA COLA HBC:35,6800 +0,11%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2900 +1,78%

ΕΛΠΕ: 7,8000 -0,51%

ELVALHALCOR: 2,0000 +0,10%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,3000 +1,47%

ΕΥΔΑΠ: 6,0800 +1,00%

EUROBANK: 2,4000 +1,39%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,8700 -0,43%

MOTOR OIL: 21,8600 +1,77%

JUMBO: 27,0800 +2,19%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:35,3000 +1,20%

ΟΛΠ:32,9000 +2,17%

ΟΠΑΠ: 16,9300 +0,95%

ΟΤΕ: 14,4200 +1,41%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,4850 +2,26%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,7000 +2,63%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0000 αμετάβλητη

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

