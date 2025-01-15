Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενόψει της αυριανής δημοσιοποίησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) την οποία αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον οι επενδυτές ώστε να επιχειρήσουν να προβλέψουν τη νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσει η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 221,16 μονάδων (+0,52%), στις 42.518,28 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 43,71 μονάδων (–0,23%), στις 19.044,39 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 6,69 μονάδων (+0,11%), στις 5.842,91 μονάδες.

