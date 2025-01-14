Πειραιώς: Στο πλευρό των ελεύθερων επαγγελματιών

H Πειραιώς στηρίζει τους πελάτες της, ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, εμπλουτίζοντας διαρκώς τις υπηρεσίες που τους προσφέρει, με στόχο την κάλυψη όλων των αναγκών που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι η πρώτη στην αγορά που δίνει στους επαγγελματίες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ή εγγράφονται στην υπηρεσία IRIS payments για επαγγελματική χρήση, τη δυνατότητα να προσθέσουν έναν επιπλέον αριθμό κινητού τηλεφώνου για τη λήψη μηνυμάτων ενημέρωσης ολοκλήρωσης των συναλλαγών.

Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζει στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εισπράξεών τους. Ειδικότερα, η νέα δυνατότητα διευκολύνει ιδίως τους επαγγελματίες που έχουν συνεργάτες ή υπαλλήλους ή εργάζονται με βάρδιες (π.χ. ιδιοκτήτες ταξί, περιπτέρου κλπ). Αρκεί να διατηρούν στον επαγγελματικό τους χώρο μία συσκευή κινητού τηλεφώνου και οι συνεργάτες / υπάλληλοι ενημερώνονται μέσω αυτής, ανά πάσα στιγμή, για τις εισπράξεις και προχωρούν στην ολοκλήρωση των συναλλαγών.

Την ίδια στιγμή διευκολύνει τους δικούς τους πελάτες που επιλέγουν να πληρώσουν με το κινητό τους, χρησιμοποιώντας τον Α.Φ.Μ, το κινητό ή το IRIS QR code ενός επαγγελματία, στις περιπτώσεις που ο ίδιος ο επαγγελματίας δεν είναι παρών.

