Ευρωπαίοι διπλωμάτες: Η Κομισιόν θα προτείνει την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού αλουμινίου στο νέο πακέτο κυρώσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να προτείνει την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού αλουμινίου στο πλαίσιο της 16ης δέσμης κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία, δήλωσαν διπλωμάτες της ΕΕ την Τρίτη σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Οι χώρες της ΕΕ ελπίζουν να περάσουν το 16ο πακέτο κυρώσεων τον Φεβρουάριο, με αφορμή την τρίτη επέτειο του πολέμου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.