Στην περιοχή του 7% καθόρισε η Εθνική Ασφαλιστική, τη μέση αύξηση ασφαλίστρων στα ισόβια συμβόλαια υγείας για το 2025, όπως ανακοινώθηκε απόψε.

«Αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα του ζητήματος των αυξήσεων του κόστους υπηρεσιών υγείας και κατ' επέκταση των ασφαλίστρων υγείας, η Εθνική Ασφαλιστική υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας στη διασφάλιση του οφέλους των ασφαλισμένων και στηρίζει την προσπάθεια για εξυγίανση του συνόλου του κλάδου υγείας και ασφάλισης, διαμορφώνοντας βιώσιμες λύσεις για τον έλεγχο του κόστους, αλλά και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας» αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

«Με γνώμονα πάντα το συμφέρον του ασφαλισμένου, αποφασίσαμε να αναθεωρήσουμε τις αυξήσεις που είχαμε αρχικά σχεδιάσει, με βάση την αύξηση της νοσηρότητας και του κόστους των υπηρεσιών υγείας συνολικά, όπως αυτές καταδεικνύονται και στον δείκτη ΕΔΥ του ΙΟΒΕ. Θα απορροφήσουμε τη βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση που θα φέρει η απόφαση αυτή στα αποτελέσματά μας, προκειμένου να στηρίξουμε την προσπάθεια για την εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης, που θα διασφαλίζει την προστασία του καταναλωτή, τη διατήρηση της κεφαλαιακής επάρκειας των ασφαλιστικών εταιριών, καθώς και τον έλεγχο του κόστους και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας» δήλωσε ο Δημήτρης Μαζαράκης, CEO της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Τα ακριβή ποσοστά αύξησης για το κάθε είδος συμβολαίου, θα ανακοινωθούν αναλυτικά από την εταιρία, μαζί με τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων που έχουν ήδη λάβει επιστολές με τις αυξήσεις που είχαν αποφασιστεί αρχικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

