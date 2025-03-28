Ολοκληρώθηκε σήμερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η πληρωμή των Οικολογικών Σχημάτων, της Ειδικής Ενίσχυσης για την Καλλιέργεια Βαμβακιού και των υπολοίπων Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης που αφορούν εκκρεμότητες μεταβιβάσεων δικαιωμάτων και ενσωμάτωσης αποτελεσμάτων ελέγχων των αγροτεμαχίων με το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων (monitoring) για το έτος ενισχύσεων 2024, συνολικού δικαιούμενου ποσού 608.895.397,25€ σε 458.445 μοναδικούς δικαιούχους. Πιο συγκεκριμένα:

• Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων (οικολογικά προγράμματα) - 443.863 ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ - 425.070.974 ΕΥΡΩ

• Ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι - 35.547 ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ - 154.743.289 ΕΥΡΩ

• Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα (βασική ενίσχυση) - 51.839 ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ - 29.081.133 ΕΥΡΩ.

Οι πληρωμές αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Σημειώνεται ότι:

Εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της ΚΑΠ 2023-2027 σύστημα μειώσεων-κυρώσεων για τα οικολογικά σχήματα ποσού 7.095.477,14€.

Για την Ειδική Ενίσχυση για την Καλλιέργεια Βαμβακιού προσδιορίστηκαν 211.037,96 ha επιλέξιμης έκτασης σε σύνολο δηλωθείσας έκτασης 222.132,62 ha (έκταση αναφοράς: 250.000 ha).

Πραγματοποιήθηκε ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών παλαιότερων ετών, με βάση το Κοινοτικό Δίκαιο.

Η διαμόρφωση των τελικών μοναδιαίων τιμών των οικολογικών σχημάτων πραγματοποιήθηκε σε εφαρμογή της 3ης τροποποίησης της υπ’ αρ. 519/135068/05.05.2023 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός οριζοντίων θεμάτων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027» (Β’ 3071).

Δεν πληρώνονται 18.838 παραγωγοί λόγω συνολικής αξίας άμεσων ενισχύσεων <150€.

Παραμένουν δεσμευμένοι 6.557 παραγωγοί έως την ολοκλήρωση της καταχώρησης των ελέγχων.

Μηδενίστηκαν 5.173 αγροτεμάχια λόγω ελλιπών παραστατικών μετά από μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους.

Τα σχετικά αρχεία πληρωμών έχουν ήδη αποσταλεί στην τράπεζα και η πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων ολοκληρώνεται. Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή της Παρέμβασης στον σύνδεσμο: https://eae2024.opekepe.gov.gr.

Από τη Δευτέρα 31.03.2025 έως και την Πέμπτη 03.04.2025 το σύστημα υποβολής των αιτήσεων ΕΑΕ 2024-2027 θα είναι διαθέσιμο για επισύναψη παραστατικών και καταχώρηση παραδόσεων συνδεδεμένων καθεστώτων ενόψει των επικείμενων πληρωμών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.