Οι δασμοί θα πλήξουν τη Γερμανία αλλά και τις ΗΠΑ προειδοποιεί το Βερολίνο

Οι δασμοί των ΗΠΑ θα πλήξουν τόσο τη γερμανική όσο και την αμερικανική οικονομία προειδοποίησε την Παρασκευή ο νέος υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Γιόργκ Κούκις, προσθέτοντας ότι το Βερολίνο εργάζεται προκειμένου να αποτρέψει έναν κλιμακούμενο εμπορικό πόλεμο.

Ο νέος «τσάρος» της γερμανικής οικονομίας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την αμερικανική πολιτική των δασμών, μιλώντας στο Retuers μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του, Σκοτ Μπέσεντ, και άλλα μέλη της κυβέρνησης Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν αργά την Τετάρτη ότι από τις 3 Απριλίου θα τεθούν σε ισχύ δασμοί 25% στις εισαγωγές αυτοκινήτων και ορισμένων εξαρτημάτων, διαψεύδοντας τις ελπίδες ορισμένων για χαμηλότερου ύψους συντελεστή ή εξαιρέσεις.

«Οι υψηλότεροι δασμοί θα πλήξουν ιδιαίτερα σκληρά τους Γερμανούς κατασκευαστές αυτοκινήτων και ολόκληρη τη γερμανική οικονομία. Αλλά θα βλάψουν επίσης την οικονομία των ΗΠΑ, καθώς θα καταστήσουν τις εισαγωγές πιο ακριβές και θα αυξήσουν τις τιμές για τους καταναλωτές στις ΗΠΑ», ανέφερε ο Κούκις.

Οι εξαγωγικές εταιρείες αυτοκινήτων της Ευρώπης, κυρίως οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες της Γερμανίας, είναι οι πλέον εκτεθειμένες στον εμπορικό πόλεμο των ΗΠΑ.

«Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μέτρα προστασίας της οικονομίας μας. Ωστόσο, είναι επίσης σαφές ότι υπάρχουν μόνο χαμένοι σε μια εμπορική σύγκρουση», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

