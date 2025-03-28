Σε νέα υψηλά 14,5 ετών το Χρηματιστήριο Αθηνών, με κέρδη 2,27% στην εβδομάδα

Με κέρδη 2,27% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, με την αγορά να καταγράφει νέα υψηλά 14,5 ετών, ενώ με σημαντικά κέρδη κλείνει και ο Μάρτιος κόντρα στην… παράδοση που θέλει αρνητικό τον τρέχοντα μήνα. Την ίδια ώρα το Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις στην κατάταξη των παγκοσμίων αγορών στο πρώτο τρίμηνο του 2025.

Καταλαμβάνει την τρίτη θέση σε απόδοση, μετά το ρωσικό και το πολωνικό Χρηματιστήριο. Την ίδια ώρα η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς από τις αρχές του τρέχοντος έτους έχει αυξηθεί πάνω από 18 δισ. ευρώ, ενώ η χρονιά τρέχει με μέσες ημερήσιες συναλλαγές 171 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 22,9% σε σχέση με πέρυσι.

Τις τελευταίες εβδομάδες η αγορά τρέχει με βασικό καταλύτη την προσδοκώμενη αναβάθμιση της Αγοράς σε ανεπτυγμένη και κοιτάζοντας στο μέλλον, η πιθανή αναβάθμιση του ΧΑΑ σε ανεπτυγμένη αγορά θα μπορούσε να είναι μεταμορφωτική.

Η αναβάθμιση από τον οίκο Moody΄s, μπορεί να οδηγήσει και τον οίκο FTSE να ανοίξει τον δρόμο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές.

Στις 8 Απριλίου, θα έχουμε την ενδιάμεση ενημέρωση από τον FTSE σχετικά με την πιθανή μετακίνηση της Ελλάδας στις αναπτυγμένες αγορές από τις αναδυόμενες αγορές.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να έλθει μετά από 8 χρόνια παραμονής μας στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών, και επιβεβαιώνει την πρόοδο που έχει συντελεστεί στα κρίσιμα μεγέθη τόσο της αγοράς μας, όσο και των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών.

Η υψηλή κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών στηρίζει τις αποτιμήσεις των μετοχών.

Η ανθεκτικότητα της εταιρικής κερδοφορίας, η οποία αποτυπώνεται στις υψηλές μερισματικές αποδόσεις, που συχνά ξεπερνούν τις αντίστοιχες ευρωπαϊκών ομοειδών εταιριών, ενισχύει περαιτέρω την ελκυστικότητα της Ελληνικής αγοράς.

Μέχρι σήμερα οι εισηγμένες έχουν διανείμει μερίσματα ύψους 3,8 δισ. ευρώ, ποσό που υπερβαίνει την επίδοση ολόκληρου του 2023 (2,95 δισ.), ενώ πέρυσι μοιράστηκαν 4,2 δισ. ευρώ. Αυτό είναι υποστηρικτικό καθώς, αφενός βελτιώνει την ελκυστικότητα της Αγοράς, αφετέρου περιορίζουν τις πιέσεις σε ημέρες ρευστοποιήσεων, καθώς επανεπενδύονται.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.735,68 μονάδες, έναντι 1.697,11 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 2,27%, από τις αρχές Μαρτίου σημειώνει άνοδο 7,95%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 18,10%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 2,54% και από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 20,33%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 3,33%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 13,01%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 1,21%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 29,47%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.021.873 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 255,468 εκατ. ευρώ, από 282,347 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυξήθηκε κατά 2,149 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 120,543 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει αύξηση κατά 17,398 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

