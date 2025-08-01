Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, παρά την υψηλή κερδοφορία τριμήνου που ανακοίνωσαν οι τεχνολογικοί κολοσσοί Meta και Microsoft, καθώς οι επενδυτές εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί αναμένοντας εξελίξεις από το μέτωπο των εμπορικών διαπραγματεύσεων για τους δασμούς.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 330,30 μονάδων (–0,74%), στις 44.130,98 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 7,23 μονάδων (–0,03%), στις 21.122,45 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 23,51 μονάδων (–0,37%), στις 6.339,39 μονάδες.

