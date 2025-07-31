Λογαριασμός
Παράταση 90 ημερών για την υπάρχουσα εμπορική συμφωνία των ΗΠΑ με το Μεξικό

Στόχος της παράτασης των 90 ημερών είναι οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε μία νέα συμφωνία, η οποία θα τεθεί σε ισχύ προς όφελος όλων των εμπλεκομένων

Μεξικό και ΗΠΑ

Παράταση 90 ημερών για την υπάρχουσα εμπορική συμφωνία με το Μεξικό, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη.

Όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, συμφώνησε με τη Μεξικανή ομόλογό του, Κλαούντια Σέινμπαουμ να παρατείνουν τη συμφωνία που έχουν οι δύο χώρες, ώστε να συνεχιστούν οι συνομιλίες και να καταλήξουν στην υπογραφή μίας νέας συμφωνίας.

«Το Μεξικό θα συνεχίσει να πληρώνει δασμό 25% στη φαιντανύλη, δασμό 25% στα αυτοκίνητα και δασμό 50% στον χάλυβα, το αλουμίνιο και τον χαλκό. Επιπλέον, το Μεξικό συμφώνησε να τερματίσει αμέσως τα μη δασμολογικά εμπορικά εμπόδια, τα οποία ήταν πολλά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

