Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά έτους και σε νέα υψηλά 15 ετών, προσεγγίζοντας τα επίπεδα των 2.000 μονάδων.

Η χρηματιστηριακή αγορά συμπλήρωσε εννέα μήνες ανόδου, ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 44,26%.

Η αγορά έκλεισε τον Ιούλιο με άνοδο 6,78%, ενώ από τις αρχές του έτους ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει άνοδο σε ποσοστό 35,72%.

O Γενικός Δείκτης έκλεισε σήμερα τις 1.994,63 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,89%. Είναι τα υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 16ης Απριλίου του 2010.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 241,89 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 38.468.278 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,95%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,58%.

Οι τίτλοι

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+3,19%), του ΟΠΑΠ (+2,66%), της Τιτάν (+2,39%) και της Μυτιληναίος (+1,72%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-2,71%), της ΕΥΔΑΠ (-2,14%), της Jumbo (-1,72%) και της Viohalco (-1,46%). Η μετοχή της ΕΧΑΕ υποχώρησε 3,18%, στα 7 ευρώ, παρά τη βελτιωμένη πρόταση της Euronext από τα 6,90 ευρώ στα 7,14 ευρώ, καθώς η αγορά ανέμενε υψηλότερο τίμημα.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank, διακινώντας 11.933.664 και 5.711.037 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 45,21 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 39,29 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 58 μετοχές, 49 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης (π) (+9,40%) και Χαϊδεμένος (+9,15%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Trastor (-4,80%) και Κυριακούλης (-3,21%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 6,2400 +0,97%

ΚΥΠΡΟΥ: 6,6000 αμετάβλητη

OPTIMA: 7,2300 +1,69%

ΤΙΤΑΝ: 36,3500 +2,39%

ALPHA BANK: 3,3000 +1,69%

AEGEAN AIRLINES: 12,6200 +0,96%

VIOHALCO: 6,0700 -1,46%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 21,6600 +1,21%

ΔΑΑ: 10,0000 +0,40%

ΔΕΗ: 14,2500 +1,21%

COCA COLA HBC: 45,6200 +0,53%

ΕΛΠΕ: 7,7050 -0,58%

ELVALHALCOR: 2,5150 -2,71%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,2900 +3,19%

ΕΥΔΑΠ: 7,3300 -2,14%

EUROBANK: 3,2380 +0,56%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6700 +0,76%

MOTOR OIL: 25,1800 -0,40%

JUMBO: 29,6400 -1,72%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 48,3800 +1,72%

ΟΛΠ: 48,2000 -0,10%

ΟΠΑΠ: 19,6600 +2,66%

ΟΤΕ: 15,9000 +1,66%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,7700 -0,65%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,4000 +0,45%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

