Η Paramount Global ξεπέρασε τον στόχο κερδών πριν την πώλησή της στην Skydance

Η Paramount Global ανακοίνωσε κέρδη δεύτερου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street την Πέμπτη, καθώς η εταιρεία προετοιμάζεται για πώληση στην Skydance Media.

Οι μετοχές της Paramount σημείωσαν άνοδο 0,2% στις συναλλαγές, στα 12,60 δολάρια.

Ο ιδιοκτήτης του δικτύου μετάδοσης CBS, ενός κινηματογραφικού στούντιο και αρκετών καλωδιακών καναλιών ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ύψους 46 σεντς για το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει 36 σεντς ανά μετοχή, σύμφωνα με εκτιμήσεις της LSEG.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 6,85 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 6,84 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η αύξηση των εσόδων από συνδρομές στην υπηρεσία streaming Paramount+ βοήθησε στην αύξηση των εσόδων από συνεργάτες και συνδρομές, ανέφερε η Paramount στην έκθεση κερδών της. Η δραματική σειρά «MobLand» προσέλκυσε τηλεθεατές κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ανέφερε η εταιρεία.

Ωστόσο, το σύνολο των συνδρομητών της Paramount+ μειώθηκε κατά 1,3 εκατομμύρια στα 77,7 εκατομμύρια. Η εταιρεία δήλωσε ότι η μείωση σχετίζεται κυρίως με τη λήξη μιας συμφωνίας πακέτου στην Ευρώπη. Οι αυξήσεις στις τιμές οδήγησαν σε υψηλότερα έσοδα.

Το κινηματογραφικό στούντιο της Paramount Pictures σημείωσε επιτυχία κατά τη διάρκεια του τριμήνου με την ταινία «Mission: Impossible - The Final Reckoning».

Η πώληση της Paramount στην Skydance έναντι 8,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 7 Αυγούστου.

Πηγή: reuters.com

