Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Ο δείκτης S&P 500, μετά το μεγαλύτερο κερδοφόρο σερί εδώ και μια 20ετία, έκλεισε με αρνητικό πρόσημο για πρώτη φορά έπειτα από εννέα διαδοχικές συνεδριάσεις

Wall Street

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης S&P 500 έκλεισε με αρνητικό πρόσημο για πρώτη φορά έπειτα από εννέα διαδοχικές συνεδριάσεις. Ήταν το μεγαλύτερο κερδοφόρο σερί για τον S&P 500 εδώ και μια 20ετία.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 98,60 μονάδων (–0,24%), στις 41.218,83 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 133,49 μονάδων (–0,74%), στις 17.844,24 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 36,29 μονάδων (–0,64%), στις 5.650,38 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: χρηματιστήριο Νέα Υόρκη ΗΠΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark