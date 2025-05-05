Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης S&P 500 έκλεισε με αρνητικό πρόσημο για πρώτη φορά έπειτα από εννέα διαδοχικές συνεδριάσεις. Ήταν το μεγαλύτερο κερδοφόρο σερί για τον S&P 500 εδώ και μια 20ετία.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 98,60 μονάδων (–0,24%), στις 41.218,83 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 133,49 μονάδων (–0,74%), στις 17.844,24 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 36,29 μονάδων (–0,64%), στις 5.650,38 μονάδες.

