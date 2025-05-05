Κεφάλαια $13,9 δισ. σήκωσαν το 1ο τρίμηνο του 2025 οι ευρωπαϊκές startups

Με ένα εντυπωσιακό ρεκόρ επενδύσεων ξεκίνησε το 2025 η ευρωπαϊκή νεοφυής σκηνή. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Dealroom, το 1ο τρίμηνο του έτους, οι ευρωπαϊκές startups άντλησαν συνολικά $13,9 δισ., σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε η κορυφαία ευρωπαϊκή χώρα για επενδύσεις σε startups, ξεπερνώντας αθροιστικά τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία, ενώ το Λονδίνο αναδείχθηκε το πιο χρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό τεχνολογικό κέντρο, με $3,2 δισ., ακολουθούμενο από το Παρίσι και το Βερολίνο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο σήκωσε το 1ο τρίμηνο περισσότερα κεφάλαια από όσα η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία μαζί

Ωστόσο, το 1ο τρίμηνο του 2025 ανέδειξε και νέες δυνάμεις: η Μάλτα, η Ισπανία και η Ιρλανδία κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο χάρη σε mega rounds που πέτυχαν, ενώ η Μαδρίτη και το Δουβλίνο είδαν σημαντική αύξηση επενδύσεων σε τοπικές startups.

Το 1ο τρίμηνο του 2025 αποδείχθηκε ιδιαίτερα…παραγωγικό για την Ευρώπη και σε επίπεδο δημιουργίας νέων μονόκερων (σ.σ. startups με αποτίμηση άνω του $1 δισ.), καθώς επί ευρωπαϊκού εδάφους γεννήθηκαν έξι νέα unicorns. Οι εταιρείες αυτές είναι οι Neko Health, Tines, Dren Bio, Loft Orbital, Namirial και Diagnostyka.

Ψήφος εμπιστοσύνης εκτός Ευρώπης

Ένα εντυπωσιακό στοιχείο του report είναι ότι πάνω από το 40% της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών startups προήλθε από επενδυτές εκτός Ευρώπης. Μόλις το 30% προήλθε από εγχώριους επενδυτές, ενώ το 28% από διασυνοριακούς ευρωπαϊκούς παίκτες. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, η παγκόσμια εμβέλεια του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος ενισχύεται, καθώς διεθνή funds αναζητούν νέες ευκαιρίες καινοτομίας στην ήπειρο.

Σύμφωνα με το report, η μερίδα του λέοντος των επενδύσεων κατευθύνθηκε σε εταιρείες, που βρίσκονται στο στάδιο "breakout", συγκεκριμένα σε γύρους χρηματοδότησης series B και C, δηλαδή εταιρείες, που έχουν ξεπεράσει το αρχικό στάδιο και ετοιμάζονται για διεθνή επέκταση ή εξαγορές. Αυτό υποδηλώνει ότι οι επενδυτές αναζητούν εταιρείες με αποδεδειγμένο ιστορικό και δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη.

Παράλληλα, η σταθερότητα σε early-stage rounds δείχνει ότι το οικοσύστημα παραμένει υγιές και προσφέρει ευκαιρίες σε νέους παίκτες, ενώ η αύξηση των late-stage επενδύσεων για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο αποτυπώνει την ωρίμανση της αγοράς.

Ο τομέας της υγείας αναδείχθηκε ο πιο χρηματοδοτούμενος στην Ευρώπη το 1ο τρίμηνο του 2025, με τις AI εφαρμογές να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Startups, που αναπτύσσουν εργαλεία για την πρόληψη ασθενειών, βιοτεχνολογικές λύσεις για την παχυσαρκία και την ανοσολογία, αλλά και πλατφόρμες εκπαίδευσης ιατρικού προσωπικού με χρήση AI, προσέλκυσαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια μέσα σε ένα μόλις τρίμηνο.

Ιερό δισκοπότηρο η ΑΙ

Ιερό δισκοπότηρο για τους επενδυτές παραμένει η τεχνητή νοημοσύνη, με τις startups της ΑΙ, το 1ο τρίμηνο του 2025, να “σηκώνουν” 1 στα 4 δολάρια, που κατευθύνθηκε προς το οικοσύστημα στην Ευρώπη. Ο επενδυτικός πυρετός για τις startups της τεχνητής νοημοσύνης μεταφράστηκε σε χρηματοδοτήσεις άνω των $3,4 δισ. τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, ποσό που αντιστοιχεί στο 25% του συνόλου των venture capital επενδύσεων στην Ευρώπη για το τρίμηνο.

Πρόκειται για τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση όλων των εποχών, ξεπερνώντας κατά 55% το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dealroom. Το Λονδίνο και οι βρετανικές statups ΑΙ πρωταγωνίστησαν, για ακόμη μία φορά, σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων: με την Isomorphic Labs - spinout της Google DeepMind - να εξασφαλίζει 600 εκατ. σε ένα γύρο late-stage, για την ανάπτυξη AI εργαλείων ανακάλυψης νέων φαρμάκων.

Στον ίδιο γύρο, η Vistajet από τη Μάλτα, μια membership-based υπηρεσία ιδιωτικών αεροσκαφών, άντλησε επίσης $600 εκατ., επιβεβαιώνοντας ότι οι μεγάλες χρηματοδοτήσεις δεν περιορίζονται πλέον στα παραδοσιακά tech hubs, όπως το Λονδίνο, αλλά αναπτύσσονται σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο.

