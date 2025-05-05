Η Ινδία πρότεινε μηδενικούς δασμούς για χάλυβα, εξαρτήματα αυτοκινήτων και φαρμακευτικά προϊόντα, σε αμοιβαία βάση και έως ένα ορισμένο εισαγωγών, στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Πέραν αυτού του ορίου, τα εισαγόμενα βιομηχανικά προϊόντα θα υπόκεινται στους κανονικούς δασμούς, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο. Η πρόταση κατατέθηκε από Ινδούς εμπορικούς αξιωματούχους που επισκέφθηκαν την Ουάσινγκτον στα τέλη του περασμένου μήνα, με στόχο την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων για μια διμερή εμπορική συμφωνία που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το φθινόπωρο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι δύο χώρες δίνουν προτεραιότητα σε συγκεκριμένους τομείς για να καταλήξουν σε μια προκαταρκτική εμπορική συμφωνία πριν από τη λήξη της 90ήμερης παύσης των ανταποδοτικών δασμών που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Εν μέσω συρρίκνωσης της αμερικανικής οικονομίας, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί την Κυριακή ότι κάποιες εμπορικές συμφωνίες θα μπορούσαν να κλείσουν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, αναπτερώνοντας τις ελπίδες των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ που επιδιώκουν να αποφύγουν τη λήξη της προθεσμίας. Οι ασιατικές οικονομίες, μεταξύ αυτών η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και η Ινδία, συγκαταλέγονται σε εκείνες που επιδιώκουν πρώτες την επίτευξη ενδιάμεσων συμφωνιών με την κυβέρνηση Τραμπ.

Η Ουάσινγκτον έχει επίσης ζητήσει από την Ινδία να εξετάσει τις Εντολές Ποιοτικού Ελέγχου (QCOs), τις οποίες θεωρεί μη δασμολογικά εμπόδια στο εμπόριο. Τα υποχρεωτικά αυτά πρότυπα ποιότητας θέτουν προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τόσο οι εγχώριοι όσο και οι ξένοι κατασκευαστές πριν πουλήσουν τα προϊόντα τους στην Ινδία, και έχουν επικριθεί ως μη διαφανή και άδικα.

Η Ινδία δήλωσε πρόθυμη να επανεξετάσει τις ισχύουσες QCOs σε τομείς όπως οι ιατρικές συσκευές και τα χημικά, και προσέφερε τη δυνατότητα υπογραφής συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης με τις ΗΠΑ, βάσει της οποίας οι δύο χώρες θα αποδέχονται τα ρυθμιστικά πρότυπα και τις διαδικασίες η μία της άλλης.

Παραμένει ασαφές αν οι προτάσεις αυτές θα ενταχθούν τελικά στη συμφωνία.

Από μόλις 14 QCOs πριν το 2014, ο αριθμός έχει ξεπεράσει τις 140 από το 2017, σύμφωνα με σχετική έκθεση.



