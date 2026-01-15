ΗΠΑ και Ταϊβάν κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία

Σε εμπορική συμφωνία, η οποία προβλέπει μείωση των δασμών στα ταϊβανέζικά προϊόντα αλλά και σημαντικές επενδύσεις από την Ταϊβάν στις ΗΠΑ, κατέληξαν Ουάσινγκτον και Ταϊπέι, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, την Πέμπτη.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας, οι δασμοί στα προϊόντα που εξάγει η Ταϊβάν στις ΗΠΑ θα μειωθούν στο 15% από 20% σήμερα και σε αντάλλαγμα το αυτοδιοικούμενο νησί θα επενδύσει 500 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, η τεχνολογική βιομηχανία της Ταϊβάν δεσμεύεται να πραγματοποιήσει άμεσες επενδύσεις τουλάχιστον 250 δισ. δολαρίων για τη διεύρυνση της παραγωγής προηγμένων ημιαγωγών, τεχνολογιών ενέργειας και τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, ενώ η κυβέρνηση της Ταϊβάν θα παράσχει πιστωτικές εγγυήσεις ύψους 250 δισ. δολαρίων για περαιτέρω επενδύσεις στην αμερικανική εφοδιαστική αλυσίδα ημιαγωγών.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για τη συμφωνία δεν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στην Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., όμως η συμφωνία θα έχει σαφείς συνέπειες για την εταιρεία, η οποία είναι ο κορυφαίος παραγωγός ημιαγωγών τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως.

Το Bloomberg ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η συμφωνία θα προβλέπει πως η TSMC θα κατασκευάσει τουλάχιστον τέσσερα ακόμη εργοστάσια παραγωγής ημιαγωγών στην Αριζόνα, πέρα από τα έξι εργοστάσια και τις δύο εγκαταστάσεις προηγμένης συσκευασίας που έχει ήδη δεσμευτεί να ανοίξει εκεί.

Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους, στο πλαίσιο της συμφωνίας, θεσπίζουν ανώτατο όριο 15% στους δασμούς για τα εισαγόμενα από την Ταϊβάν ανταλλακτικά αυτοκινήτων, ξυλεία και παράγωγα προϊόντα ξύλου, ενώ μηδενίζονται οι δασμοί στα γενόσημα φάρμακα που παράγονται στο νησί, τα γενόσημα συστατικά φαρμάκων, τα ανταλλακτικά αεροσκαφών και τους μη διαθέσιμους φυσικούς πόρους.

Επιπλέον, η συμφωνία προβλέπει ότι οι ταϊβανέζικες εταιρείες ημιαγωγών που θα κατασκευάσουν νέες παραγωγικές μονάδες στις ΗΠΑ θα μπορούν, κατά τη διάρκεια της κατασκευής των μονάδων αυτών, να εισάγουν στη χώρα χωρίς δασμούς ποσότητα ημιαγωγών ίση με 2,5 φορές την τρέχουσα παραγωγική τους ικανότητα, ενώ για την υπερβάλλουσα ποσότητα θα ισχύει χαμηλότερος δασμολογικός συντελεστής. Μετά την ολοκλήρωση των νέων εγκαταστάσεων η ποσότητα που θα μπορούν να εισάγουν χωρίς δασμούς θα μειωθεί σε 1,5 φορά την τρέχουσα παραγωγική τους ικανότητα.





