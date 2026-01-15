Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, δήλωσε την Πέμπτη ότι το ΔΝΤ είναι έτοιμο να υποστηρίξει τη Βενεζουέλα, αλλά χρειάζεται τα μέλη του να αναγνωρίσουν την ηγεσία της χώρας και οι αρχές της να ζητήσουν τη βοήθεια του ΔΝΤ.

Η Γκεοργκίεβα, σε συνέντευξή της στο Reuters κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στην Ουκρανία, επεσήμανε ότι παρά την έλλειψη επικοινωνίας με το καθεστώς Μαδούρο από το 2019, το ΔΝΤ παρακολουθεί «προσεκτικά την οικονομία» της Βενεζουέλας, προκειμένου να εκτιμήσει την πορεία της.

«Έχουμε λοιπόν γνώση της κατάστασης και είμαστε έτοιμοι», ανέφερε η Γκεοργκίεβα. «Εάν υπάρξει ευκαιρία να υποστηρίξουμε τον λαό της Βενεζουέλας, να είστε σίγουροι ότι το Ταμείο θα είναι εκεί», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

