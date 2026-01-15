Τα κέρδη των ευρωπαϊκών εταιρειών αναμένεται να μειωθούν το τέταρτο τρίμηνο, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, καθώς αυξάνεται η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η αγορά αναμένει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG I/B/E/S, οι ευρωπαϊκές εταιρείες αναμένεται να αναφέρουν μείωση 4,1% στα κέρδη του τέταρτου τριμήνου του 2025, κατά μέσο όρο.

Αν οι προβλέψεις επαληθευτούν, θα πρόκειται για τα χειρότερα αποτελέσματα των τελευταίων επτά τριμήνων, σημειώνει το Reuters.

Καθώς η Ευρώπη ταλαντεύεται από τις υποτονικές προοπτικές ανάπτυξης και ένα πιο αβέβαιο εμπορικό περιβάλλον, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία, εάν ανατρέψει ένα ευρύ φάσμα δασμών που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αν και οι αναλυτές δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την επερχόμενη περίοδο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές έχουν ανέλθει σε επίπεδα ρεκόρ.

Τα έσοδα αναμένεται επίσης να συρρικνωθούν κατά 2,9% σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Εν τω μεταξύ, τα κέρδη των αμερικανικών εταιρειών προβλέπεται να ξεπεράσουν σημαντικά τα ευρωπαϊκά, με τις εταιρείες του S&P 500 να αναμένεται να παρουσιάσουν μέση αύξηση κερδών 8,8%, σύμφωνα με έκθεση της LSEG I/B/E/S που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Ωστόσο, οι προβλέψεις δεν είναι πάντα καλοί προγνωστικοί δείκτες του τελικού αποτελέσματος. Για μήνες, οι επενδυτές ανέμεναν μη αξιοσημείωτη ή ακόμη και αρνητική κερδοφορία για τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2025, αλλά οι εταιρείες του STOXX 600 κατέληξαν να παρουσιάσουν αύξηση κερδών 7,3% σε ετήσια βάση κατά το τρίμηνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.