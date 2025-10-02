Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες Τετάρτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, παρά την αβεβαιότητα λόγω του shutdown στις ΗΠΑ και των επιπτώσεων που θα έχει

wall street

Με κέρδη έκλεισε χθες Τετάρτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, παρά την αβεβαιότητα λόγω του πρώτου shutdown στις ΗΠΑ από το 2018 και των επιπτώσεων που θα έχει.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 43,21 μονάδων (+0,09%), στις 46.441,10 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 95,14 μονάδων (+0,42%), στις 22.755,15 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 27,74 μονάδων (+0,34%), στις 6.711,20 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Wall Street χρηματιστήριο Νέα Υόρκη ΗΠΑ shutdown
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark