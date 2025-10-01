Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην πρώτη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.050 μονάδων. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές και η μετοχή της ΔΕΗ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.056,38 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,09%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.057,78 μονάδες (+1,16%) και κατώτερη τιμή στις 2.025,95 μονάδες (-0,41%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 221,65 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 42.086.068 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,17%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με μικρή άνοδο σε ποσοστό 0,22%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+3,48%), της Πειραιώς (+3,27%), της ΔΕΗ (+2,71%), της Eurobank (+2,29%) και της Alpha Bank (+1,47%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΔΑΑ (-1,455), του ΟΠΑΠ (-0,86%) της Metlen (-0,75%) και της Coca Cola HBC (-0,75%)

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Intralot διακινώντας 9,085.528 και 9,074.550 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 42,51 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 33,07 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 54 μετοχές, 50 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική (+14,44%) και Εκτέρ (+11,24%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Δάϊος Πλαστικά (-7,89%) και Μουζάκης(κ) (-6,72%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:8,7200 +1,28%

ΚΥΠΡΟΥ:8,0000 -0,74%

METLEN:47,3400 -0,75%

OPTIMA:8,4000 -0,47%

ΤΙΤΑΝ: 34,5500 -0,72%

ALPHA BANK:3,6670 +1,47%

AEGEAN AIRLINES: 13,3200 -0,45%

VIOHALCO: 7,4400 -0,13%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,6000 +1,16%

ΔΑΑ:10,2300 -1,45%

ΔΕΗ: 14,4000 +2,71%

COCA COLA HBC:39,7600 -0,75%

ΕΛΠΕ: 8,4300 αμετάβλητη

ELVALHALCOR: 2, 9050 -0,17%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,7950 +3,48%

ΕΥΔΑΠ: 6,6000 +0,76%

EUROBANK: 3,3570 +2,29%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,7400 -0,26%

MOTOR OIL: 25,6200 -0,16%

JUMBO: 28,5000 +0,96%

ΟΛΠ:44,7500 +1,36%

ΟΠΑΠ: 19,7000 -0,86%

ΟΤΕ: 16,2300 +0,68%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,4500 +3,27%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,9000 -0,46%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

