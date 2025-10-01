Οι τιμές του χρυσού έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα την Τετάρτη, υποστηριζόμενες από τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση έκλεισε τις περισσότερες υπηρεσίες της, ενώ οι αυξανόμενες προσδοκίες για μείωση των αμερικανικών επιτοκίων ενίσχυσαν την ελκυστικότητα του μετάλλου.

Ο χρυσός σημειώνει άνοδο 0,8% στα 3.886,97 δολάρια την ουγγιά, αφού έφτασε σε ιστορικό υψηλό στα 3.898,18 δολάρια.

Το δολάριο αποδυναμώθηκε έναντι ενός καλαθιού άλλων κορυφαίων νομισμάτων, καθιστώντας το χρυσό που τιμολογείται σε δολάρια πιο προσιτό για τους αγοραστές του εξωτερικού.

«Το δολάριο αποδυναμώνεται λόγω των προσδοκιών για μια όλο και πιο επιεική στάση της Fed», δήλωσε ο αναλυτής της ActivTrades, Ricardo Evangelista, αναφερόμενος στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

«Αυτή η δυναμική επιταχύνθηκε μετά την αποτυχημένη προσπάθεια ψήφισης του νομοσχεδίου για τις δαπάνες, η οποία προκάλεσε το κλείσιμο της κυβέρνησης, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την οικονομική παραγωγή», πρόσθεσε.

Το κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης, που προκλήθηκε από την αποτυχία του Κογκρέσου και του Λευκού Οίκου να καταλήξουν σε συμφωνία χρηματοδότησης, θα μπορούσε να οδηγήσει στην απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα και να καθυστερήσει την ανακοίνωση οικονομικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες (NFP) της Παρασκευής, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.