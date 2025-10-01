Bloomberg: Οι απρόβλεπτες ΗΠΑ κηρύσσουν τραπεζικό πόλεμο στην ΕΕ

Νέο μέτωπο με την Ευρώπη ανοίγουν οι ΗΠΑ σύμφωνα με το Bloomberg. Οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις για αλλαγές στους παγκόσμιους τραπεζικούς κανόνες που θα επιβαρύνουν ορισμένες μεγάλες τράπεζες της ευρωζώνης, θέτοντας τις βάσεις για μια σύγκρουση με με τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.

Αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) επιδιώκουν την ανάκληση μιας απόφασης με την οποία η ευρωζώνη αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγχώρια αγορά κατά την αξιολόγηση των διασυνοριακών ανοιγμάτων των τραπεζών, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της BNP Paribas, επωφελήθηκαν από την αλλαγή αυτή, καθώς ορισμένες κεφαλαιακές επιβαρύνσεις εξαρτώνται από το διεθνές στάτους με το οποίο αξιολογείται μια τράπεζα από τις ρυθμιστικές αρχές.

Η αμερικανική πρωτοβουλία, η οποία πρόκειται να συζητηθεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία την Τετάρτη, έρχεται σε ένα πλαίσιο ήδη εύθραυστου διεθνούς συντονισμού. Έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις στις εποπτικές αρχές της ευρωζώνης, οι οποίες αγωνίστηκαν σκληρά για τη σύναψη της συμφωνίας το 2022 με το σκεπτικό ότι η τραπεζική ένωση της Ευρώπης σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία αγορά, ανέφεραν δύο από τις πηγές στο πρακτορείο, τα οποία ζήτησαν να τηρηθεί η ανωνυμία τους.

Αξιωματούχοι της Επιτροπής της Βασιλείας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αρνήθηκαν να σχολιάσουν, όπως και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, η οποία ασκεί πιέσεις για την υπόθεση εκ μέρους των αμερικανικών αρχών.

Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι οι δραστηριότητες των τραπεζών εντός της Ευρώπης θα θεωρούνται και πάλι διασυνοριακές. Αυτό θα αύξανε τη βαθμίδα κινδύνου των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών τραπεζών, οδηγώντας ενδεχομένως σε υψηλότερες κεφαλαιακές επιβαρύνσεις στο πλαίσιο του λεγόμενου καθεστώτος G-SIB.

Οι μετοχές της BNP Paribas υποχώρησαν έως και 2% μετά την είδηση, πριν ανακάμψουν και καλύψουν τις απώλειες τους. Η γαλλική τράπεζα είχε αντιμετωπίσει αύξηση 50 μονάδων βάσης στην κεφαλαιακή της επιβάρυνση πριν από τη συμφωνία του 2022. Ένας εκπρόσωπος της τράπεζας αρνήθηκε να σχολιάσει.

Από την ευρωπαϊκή πλευρά, τα αιτήματα των ΗΠΑ αντιμετωπίζονται από την ανώτερη επόπτρια της ΕΚΤ, Κλαούντια Μπουχ, η οποία πιέζει για τη διατήρηση του ισχύοντος συστήματος, ανέφερε μια από τις πηγές.

Αλλος αξιωματούχος της ευρωζώνης αμφισβήτησε το κατά πόσο οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποαναγνωρίσουν μονομερώς την ενιαία δικαιοδοσία της ΕΕ. Η προώθηση του ζητήματος μέσω της Επιτροπής της Βασιλείας πιθανότατα θα προκαλούσε ενόχληση σε πολλές άλλες χώρες, ειδικά στην Ευρώπη, σημείωσε.

Η Επιτροπή της Βασιλείας, η οποία αποτελείται από 28 δικαιοδοσίες, περιλαμβάνει επτά χώρες της ευρωζώνης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης μέλος.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα ανησυχούσαν πολύ για τυχόν κινήσεις ακύρωσης της σημερινής μεταχείρισης των τραπεζών και θα ενθάρρυναν τις εποπτικές αρχές να αντισταθούν σε αυτήν, δήλωσαν στο Bloomberg δύο ανώτερα στελέχη.



Το επεισόδιο επιτείνει, ωστόσο, την εντεινόμενη αίσθηση των Ευρωπαίων αξιωματούχων ότι οι ενέργειες των Αμερικανών ομολόγων τους σε διεθνές επίπεδο έχουν γίνει απρόβλεπτες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.