Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο την εξαίρεση για έναν μήνα των αυτοκινητοβιομηχανιών από τους δασμούς που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις εισαγωγές από τον Καναδά και το Μεξικό και την αισιοδοξία επενδυτών για περαιτέρω υποχωρήσεις.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 485,60 μονάδων (+1,14%), στις 43.006,59 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 267,57 μονάδων (+1,46%), στις 18.552,73 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 64,48 μονάδων (+1,12%), στις 5.842,63 μονάδες.

