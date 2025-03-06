Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο την εξαίρεση για έναν μήνα των αυτοκινητοβιομηχανιών από τους δασμούς σε Καναδά και Μεξικό

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο την εξαίρεση για έναν μήνα των αυτοκινητοβιομηχανιών από τους δασμούς που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις εισαγωγές από τον Καναδά και το Μεξικό και την αισιοδοξία επενδυτών για περαιτέρω υποχωρήσεις.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 485,60 μονάδων (+1,14%), στις 43.006,59 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 267,57 μονάδων (+1,46%), στις 18.552,73 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 64,48 μονάδων (+1,12%), στις 5.842,63 μονάδες.

