Αλμα 3% φέρνει στο γερμανικό χρηματιστήριο το σχέδιο ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες

Το κόστος δανεισμού της Γερμανίας αυξήθηκε κατά το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων 28 ετών την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε μια μεγάλη ώθηση της οικονομίας της χώρας από την ιστορική συμφωνία για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον στρατό και τις υποδομές.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες στο 2,73%, στη μεγαλύτερη ημερήσια μεταβολή από το 1997, με τις αγορές να προετοιμάζονται για επιπλέον κρατικό δανεισμό, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο επερχόμενος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συμφώνησε αργά την Τρίτη με τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD) οι αμυντικές δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού που υπερβαίνουν το 1% του ΑΕΠ να εξαιρούνται από τους περιορισμούς που προβλέπει το φρένο του χρέους. Αν περάσει η πρόταση αυτή, θεωρητικά δεν θα υπάρχει πλέον κανένα όριο στις αμυντικές δαπάνες.

Στο μεταξύ, θεσπίζεται ένα Ειδικό Ταμείο 500 δισ. ευρώ από νέο δανεισμό (κρατικά ομόλογα), το οποίο στα επόμενα 10 χρόνια θα χρηματοδοτεί δράσεις για τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων υποδομών. Και εδώ προβλέπεται μία αναθεώρηση του Συντάγματος, ώστε να κατοχυρωθεί θεσμικά το Ταμείο και να μην μπορεί να αμφισβητηθεί πολιτικά ή με προσφυγή στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας. Το σημερινό «φρένο του χρέους», που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα, προβλέπει ότι ο νέος δανεισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,35% του ΑΕΠ ετησίως.

Οι οικονομολόγοι της Deutsche Bank χαρακτήρισαν τη συμφωνία ως «μία από τις πιο ιστορικές αλλαγές στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας», προσθέτοντας ότι τόσο η «ταχύτητα με την οποία συμβαίνει αυτό όσο και το μέγεθος της μελλοντικής δημοσιονομικής επέκτασης θυμίζουν τη γερμανική επανένωση».

Οι αναλυτές της Goldman Sachs δήλωσαν ότι το πακέτο θα μπορούσε να ενισχύσει τη γερμανική οικονομική ανάπτυξη έως και 2% το επόμενο έτος - από 0,8% που προβλέπει σήμερα η τράπεζα - εάν εγκριθεί και εφαρμοστεί γρήγορα.

Ο Μερτς σχεδιάζει να προωθήσει τις αλλαγές στο κοινοβούλιο αυτόν τον μήνα, πριν οι νέοι βουλευτές αναλάβουν τις θέσεις τους. Τα ακροδεξιά και ακροαριστερά κόμματα κέρδισαν μια μειοψηφία αποκλεισμού στις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου και θα μπορούσαν να εμποδίσουν οποιαδήποτε συνταγματική αλλαγή κατά την επόμενη νομοθετική περίοδο.

Η συμφωνία μεταξύ του CDU/CSU του Μερτς και του SPD απαιτεί ακόμη την υποστήριξη των Πρασίνων για να επιτευχθεί η πλειοψηφία των δύο τρίτων για την αλλαγή του Συντάγματος. Οι Πράσινοι ζητούν εδώ και καιρό τη μεταρρύθμιση του λεγόμενου «φρένου χρέους», αλλά υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος δήλωσαν ότι πρέπει πρώτα να αφομοιώσουν τις λεπτομέρειες του σχεδίου. Οι αναλυτές αναμένουν ότι το κόμμα θα συναινέσει τελικά.

«Μια σημαντική ενίσχυση της ανάπτυξης θα μπορούσε να αναμένεται ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του έτους», δήλωσε ο Sebastian Dullien, διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Μακροοικονομικής Πολιτικής με έδρα το Ντίσελντορφ. Προέβλεψε επίσης ότι «οι κανονικοί ρυθμοί ανάπτυξης της τάξης του 2% ετησίως θα μπορούσαν να είναι και πάλι εφικτοί».

Οι οικονομολόγοι είχαν προηγουμένως προβλέψει συνεχιζόμενη οικονομική στασιμότητα. Το ΑΕΠ της Γερμανίας έχει συρρικνωθεί για δύο συνεχόμενα έτη, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με το υψηλό ενεργειακό κόστος, τις αδύναμες εταιρικές επενδύσεις και την αδύναμη καταναλωτική ζήτηση.

«Αυτή η δημοσιονομική αλλαγή θα αλλάξει μόνιμα τον τρόπο διαπραγμάτευσης των ομολόγων», δήλωσε ο Tomasz Wieladek, επικεφαλής Ευρωπαίος οικονομολόγος του διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων T Rowe Price.

Οι επενδυτές δήλωσαν ότι το ξεπούλημα των ομολόγων δεν αντανακλά τις ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του χρέους του Βερολίνου, το οποίο με ποσοστό περίπου 63% του ΑΕΠ είναι πολύ χαμηλότερο από το επίπεδο άλλων μεγάλων δυτικών οικονομιών, όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ.

Σε αντίθεση με τις πρόσφατες αυξήσεις του κόστους δανεισμού σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες απείλησαν τα δημοσιονομικά τους σχέδια, οι αγορές τιμολογούν μια καλύτερη αναπτυξιακή πορεία που ενισχύει τα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, όπως οι μετοχές, σε βάρος του εξαιρετικά ασφαλούς κρατικού χρέους.

«Οι αποδόσεις αυξάνονται λόγω της αντίληψης ότι η Γερμανία ανοίγει τη στρόφιγγα της ανάπτυξης. Είναι πολύ θετικό για τα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία», δήλωσε η Karen Ward, αναλύτρια της JPMorgan Asset Management.

Άλμα στο γερμανικό χρηματιστήριο

Ο γερμανικός δείκτης DAX, ο οποίος είχε σημειώσει πτώση την Τρίτη μετά την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ σε ορισμένους εμπορικούς εταίρους, σημειώνει άνοδο άνω του 3%.

Οι γερμανικές εταιρείες υποδομών είναι μεταξύ των μεγαλύτερων κερδισμένων, με τη Heidelberg Materials ενισχύεται κατά 15%, ενώ η Siemens Energy προσθέτει σχεδόν 9%. Η Thyssenkrupp, η μεγαλύτερη χαλυβουργία της Γερμανίας, κερδίζει άνω του 13%.

Στο μεταξύ, οι μετοχές της Rheinmetall, της μεγαλύτερης αμυντικής εταιρείας της Γερμανίας, ενισχύεται άνω του 5%. Η μετοχή της Deutsche Bank κερδίζει άνω του 9%.

Πηγή: skai.gr

