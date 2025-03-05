ΑΑΔΕ: 784 έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα κατά την περίοδο των αποκριών

Σε απόλυτα στοχευμένους και συντονισμένους ελέγχους, σε όλη την Ελλάδα, προχώρησαν, κατά την περίοδο των αποκριών, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ.



Συγκεκριμένα, πραγματοποίησαν 784 ελέγχους σε όλη την ελληνική επικράτεια και κυρίως σε επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης και εποχιακών ειδών.



Από τους διενεργηθέντες ελέγχους, εντοπίστηκαν 239 επιχειρήσεις με 365 παραβάσεις μη έκδοσης και μη διαβίβασης φορολογικών στοιχείων, ενώ σε οκτώ επιχειρήσεις στην Αττική μπήκε 48ωρο λουκέτο.



Σημαντική ήταν η παρουσία ελεγκτών στην Πάτρα, καθώς, κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού, διενεργήθηκαν συγκεκριμένες δράσεις εμφανών και μη εμφανών ελέγχων. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, οι ελεγκτές ανέμεναν στις εισόδους των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, όπου διενεργούνταν χοροί και party.

Η παρουσία αυτή των ελεγκτών οδήγησε σε έκδοση 3.543 αποδείξεων, συνολικής αξίας 545.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα:

Στις 27/2/2025 σε αποκριάτικο χορό που φιλοξενήθηκε σε χώρο εκδηλώσεων, κατόπιν εισόδου με πρόσκληση, εκδόθηκαν 682 αποδείξεις, συνολικής αξίας 59.000 ευρώ.

Ομοίως, στην 1/3/2025, σε αποκριάτικο χορό που φιλοξενήθηκε σε χώρο εκδηλώσεων, κατόπιν εισόδου με πρόσκληση, εκδόθηκαν 407 αποδείξεις, συνολικής αξίας 50.000 ευρώ, ενώ στις 2/3/2025 σε αποκριάτικο χορό που φιλοξενήθηκε σε χώρο εκδηλώσεων, κατόπιν εισόδου με πρόσκληση, εκδόθηκαν 2.454 αποδείξεις, συνολικής αξίας 436.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

