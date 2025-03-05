Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Ισχυρή άνοδος 1,76% - Σε υψηλά 14 ετών η αγορά

Ισχυρές ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω θετικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, με την αγορά να κλίνει σε νέα υψηλά έτους και σε νέα υψηλά 14 ετών.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ανέκαμψαν σήμερα, ύστερα από τη χθεσινή χειρότερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων έξι και πλέον μηνών καθώς η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), που ευελπιστούν να σχηματίσουν την επόμενη γερμανική κυβέρνηση συμφώνησαν στη δημιουργία ειδικού ταμείου 500 δισ. και στη χαλάρωση του «φρένου χρέους» για την κάλυψη αμυντικών δαπανών και την ενίσχυση της ανάπτυξης.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.630,35 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,76%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο της 14ης Μαρτίου 2011 (1.662,38 μονάδες).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 376,67 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 109 εκατ. ευρώ αφορούν στο πακέτο των 57 εκατ. μετοχών της Alpha Bank που διέθεσε μέσω placement ο Αμερικανός επενδυτής Τζον Πόλσον, στην τιμή των 1,92 ευρώ ανά μετοχή.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,92%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Μυτιληναίος (+4,87%), της Eurobank (+4,49%), της Πειραιώς (+3,98%), της Viohalco (+3,76%) και της Εθνικής (+3,02%).

Αντιθέτως, πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-0,58%), του ΟΠΑΠ (-0,41%), της Σαράντης (-0,16%) και του ΟΛΠ (-0,15%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 75.810.592 και 15.757.870 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 146,67 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 53,22 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 81 μετοχές, 31 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μπήτρος (+9,91%) και Χαϊδεμένος (+8,03%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-9,68%) και Βιοτέρ (-9,60%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 5,2700 +0,76%

OPTIMA: 14,4200 +1,41%

ΤΙΤΑΝ: 40,1500 +0,50%

ALPHA BANK: 2,0160 +1,77%

AEGEAN AIRLINES: 11,0300 +2,80%

VIOHALCO: 5,7900 +3,76%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,7400 +2,97%

ΔΑΑ: 8,9140 +0,04%

ΔΕΗ: 13,0200 +1,24%

COCA COLA HBC: 41,0400 -0,58%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,3100 +2,67%

ΕΛΠΕ: 7,8200 +0,77%

ELVALHALCOR: 2,1950 +1,86%

ΕΘΝΙΚΗ: 9,2900 +3,02%

ΕΥΔΑΠ: 5,9100 +0,85%

EUROBANK: 2,6080 +4,49%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6400 +2,47%

MOTOR OIL: 21,4600 +1,51%

JUMBO: 26,0000 +0,23%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,6000 +4,87%

ΟΛΠ: 32,9500 -0,15%

ΟΠΑΠ: 17,0300 -0,41%

ΟΤΕ: 15,3300 +2,20%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,7000 +3,98%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,2000 -0,16%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

