Η αρχική φρενίτιδα που προκάλεσαν τα meme κρυπτονομίσματα που λανσάρισαν ο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή και η σύζυγός του Μελάνια λίγο πριν την ορκωμοσία του Αμερικανού προέδρου, αποδείχθηκε βραχύβια.

Και τα δύο κατέγραψαν σημαντικές απώλειες κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του Τραμπ και συνεχίζουν να κατρακυλούν.

Το meme coin MELANIA της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ έχει απολέσει κεφαλαιοποίηση σχεδόν 1,2 δισ. δολαρίων τις τελευταίες 24 ώρες, καθώς η τιμή του σημείωσε «βουτιά» άνω του 65% από το υψηλό των 11,53 δολαρίων που κατέγραψε τη Δευτέρα, υποχωρώντας στα 4,50 δολάρια το μεσημέρι της Τρίτης (12:00 ώρα Ελλάδος), με τη χρηματιστηριακή του αξία να κατακρημνίζεται στα 870 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της CoinMarketCap.

Υπενθυμίζεται ότι η κεφαλαιοποίηση του κρυπτονομίσματος MELANIA έφτασε τα 4 δισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση μόλις μισή ώρα μετά το λανσάρισμά του, καθώς εκτιμάται ότι περίπου 20.000 επενδυτές έσπευσαν σε αυτό το διάστημα να επωφεληθούν από τη φρενίτιδα που προκάλεσε η κυκλοφορία του, ωστόσο υποχώρησε λίγες ώρες αργότερα στο επίπεδο των 2 δισ. δολαρίων, πριν επιταχύνει την κατρακύλα του.

Ισχυρές απώλειες από την κορυφή του καταγράφει και το κρυπτονόμισμα TRUMP, το οποίο έχει υποχωρήσει στα 38,32 δολάρια, ήτοι 47% χαμηλότερα από το υψηλό της Κυριακής 19 Ιανουαρίου των 75,35 δολαρίων. Έτσι, η κεφαλαιοποίησή του, που μόλις πριν από δύο ημέρες είχε σκαρφαλώσει στα 15 δισ. δολάρια, έχει πέσει πλέον στα 7,7 δισ. δολάρια.

Η φρενίτιδα που προκάλεσε η κυκλοφορία των δύο meme coins του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ ενέτεινε τις τελευταίες ημέρες την ήδη υψηλή μεταβλητότητα στην αγορά των crypto, επηρεάζοντας ακόμα και το Bitcoin.

Είναι ενδεικτικό ότι το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα του πλανήτη, μετά την αρχική αδυναμία του νωρίς τη Δευτέρα αμέσως μετά την κυκλοφορία του meme coin της Μελάνια, σκαρφάλωσε κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας Τραμπ στο νέο ιστορικό υψηλό των σχεδόν 109.000 δολαρίων, πριν υποχωρήσει στο επίπεδο πέριξ των 100.000 δολαρίων.

Μεταβλητότητα που συνεχίζεται και σήμερα στην αγορά, με την τιμή του Bitcoin να κινείται το μεσημέρι της Τρίτης στα 102,6 δολάρια και την κεφαλαιοποίησή του να βρίσκεται στα 2,03 τρισ. δολάρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς των κρυπτονομισμάτων διαμορφώνεται την Τρίτη στα 3,53 τρισ. δολάρια, 0,64% υψηλότερα σε σχέση με χθες, σύμφωνα με την CoinMarketCap.

