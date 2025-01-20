Η Μελάνια λανσάρει meme κρυπτονόμισμα και ρίχνει το νόμισμα TRUMP 60%

Το προσωπικό της meme κρυπτονόμισμα $MELANIA εξέδωσε η Μελάνια Τραμπ, λίγες ώρες μετά το λανσάρισμα του κρυπτονομίσματος TRUMP, από τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η κίνηση της Πρώτης Κυρίας είχε ως αποτέλεσμα το κρυπτονόμισμα TRUMP να βρεθεί σε ελεύθερη πτώση 60%, στα 40,92 δολάρια.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος λίγο πριν την ορκωμοσία του ανακοίνωσε μέσω της σελίδας του στο TruthSocial τη δημιουργία του κρυπτονομίσματός του καλώντας όσους ενδιαφέρονται να το αγοράσουν.

Η κεφαλαιοποίηση του κρυπτονομίσματος MELANIA έφτασε τα 4 δισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση μόλις μισή ώρα μετά το λανσάρισμά του. Εκτιμάται ότι περίπου 20.000 επενδυτές το αγόρασαν μέσα σε αυτό το διάστημα.

Το κρυπτονόμισμα TRUMP, το οποίο διαφήμισε ο ίδιος ο εκλεγμένος Αμερικανός πρόεδρος στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή, προσέλκυσε δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, προκαλώντας αναταράξεις στην αγορά των κρυπτονομισμάτων αλλά και ανησυχίες για ενδεχόμενη «σύγκρουση συμφερόντων», δεδομένου ότι σήμερα αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ως αρχηγός του κράτους.

Η κεφαλαιοποίηση του κρυπτονομίσματος TRUMP, που φιλοξενεί το blockchain Solana, εκτινάχθηκε στα 15 δισ. δολάρια μέσα στο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τα στοιχεία της CoinMarketCap, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Η χρηματιστηριακή αξία του ψηφιακού νομίσματος υποχώρησε στη συνέχεια πρόσκαιρα, στα 8 δισ. δολάρια την Κυριακή, αφότου η σύζυγος του Τραμπ, Μελάνια, παρουσίασε το δικό της κρυπτονόμισμα, προσελκύοντας την προσοχή των επενδυτών που επιδιώκουν να επωφεληθούν από την κερδοσκοπική ζήτηση για κρυπτο-μιμίδια.

Εν τω μεταξύ, η ευρύτερη αγορά των κρυπτονομισμάτων σημείωσε απώλειες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με την πτωτική τάση να επηρεάζει το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα του πλανήτη, το Bitcoin, αλλά ακόμα περισσότερο το δεύτερη μεγαλύτερο crypto Ether. Αντίθετα, το κρυπτονόμισμα SOL που συνδέεται με το ψηφιακό καθολικό Solana, το οποίο φιλοξενεί τα κρυπτονομίσματα του προεδρικού ζεύγους κατέγραψε ράλι.

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας, το κρυπτονόμισμα της Μελάνια Τραμπ διαμορφωνόταν στα 10,73 δολάρια έκαστο, έχοντας υποχωρήσει από το υψηλό των 13,64 δολαρίων, με την κεφαλαιοποίησή του να έχει υποχωρήσει στα 2,1 δισ. δολάρια, το δε κρυπτονόμισμα του Trump κινούνται πέριξ των 53,3 δολαρίων, πολύ χαμηλότερα από το υψηλό των 74,59 δολαρίων που σκαρφάλωσε την Κυριακή, με τη χρηματιστηριακή του αξία να έχει περιοριστεί στα 10,76 δισ. δολάρια.

Την ίδια ώρα, η τιμή του Bitcoin κινούνταν λίγο υψηλότερα από τα 107,9 δολάρια, με την κεφαλαιοποίηση του να βρίσκεται στα 2,13 τρισ. δολάρια.

