ΑΔΜΗΕ: Στη φάση δεσμευτικών προσφορών ο διαγωνισμός για τα υποβρύχια καλώδια σε Δωδεκάνησα και ΒΑ Αιγαίο

Ξεκινά η τελική φάση του διεθνούς διαγωνισμού του ΑΔΜΗΕ, με αντικείμενο τη σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο για τα υποβρύχια καλωδιακά έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων Δωδεκανήσων και των νησιών του ΒA Αιγαίου, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο Διαχειριστής.

Οι τρεις εταιρείες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό (Fulgor Α.Ε., Nexans Norway A.S. και Prysmian Powerlink S.r.l.) καλούνται από τον ΑΔΜΗΕ να καταθέσουν τις δεσμευτικές οικονομικές και τεχνικές τους προσφορές για το έργο.

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, από οικονομική άποψη.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.717.000.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και η προβλεπόμενη διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο ορίζεται στα 6 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη διαγωνιστική πρακτική, την οποία ακολουθούν και άλλοι Ευρωπαίοι Διαχειριστές, λόγω της υψηλής ζήτησης υποβρυχίων καλωδίων για έργα διασυνδέσεων σε διεθνές επίπεδο, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαθεσιμότητα χρονοθυρίδων παραγωγής στα εργοστάσια των αναδόχων.

Με την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων η Κως, η Ρόδος και η Κάρπαθος θα διασυνδεθούν με το ηπειρωτικό σύστημα, μέσω Κορίνθου, σε δύο φάσεις. Αντίστοιχα, η διασύνδεση του βορειανατολικού Αιγαίου θα περιλαμβάνει τα νησιά Λήμνο, Λέσβο, Σκύρο, Χίο και Σάμο και θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

