Βυθίζεται τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να σημειώνει πτώση 3,14%, στις 2.206,16 μονάδες μετά την επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν και τις παγκόσμιες ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, ο δείκτης των οποίων υποχωρεί σε ποσοστό 5,10%.

Νωρίτερα, κατά το άνοιγμα, ο Γενικός Δείκτης υποχωρούσε περίπου 4%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 61,33 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 3,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 3,30%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο καταγράφει μόνο η μετοχή των ΕΛΠΕ (+0,23%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aegean (-5,98%), της Optima Bank (-5,93%), της Πειραιώς (-5,67%) και της Eurobank (-5,61%).

Ανοδικά κινούνται μόλις 3 μετοχές, 104 πτωτικά και 5 παραμένουν σταθερές, ενδεικτικό του αρνητικού κλίματος που επικρατεί στην αγορά.

Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Νάκας (+1,66%), Δρομέας (+0,85%) και ΕΛΠΕ (+0,23%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Ιντερτέκ (-24,14%) και MIG (-9,09%).

