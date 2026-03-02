Σε πενθήμερη αναστολή των ανοικτών πωλήσεων προχώρησε το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς, μετά τη βουτιά 5,32% στο άνοιγμα της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, υπό το βάρος των εξελίξεων μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν. Η απαγόρευση στοχεύει στον περιορισμό της κερδοσκοπικής πίεσης και στη σταθεροποίηση της αγοράς.

Ο δείκτης BIST 100 υποχώρησε κατά 5,32% σε σύγκριση με το προηγούμενο κλείσιμο, πέφτοντας στις 12.987 μονάδες, διασπώντας καθοδικά το ψυχολογικό όριο των 13.000 μονάδων. Την προηγούμενη εβδομάδα η αγορά είχε κλείσει με απώλειες 1,16% στις 13.717 μονάδες.

Οι ρυθμιστικές αρχές ενεργοποίησαν άμεσα μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης, καθώς η πίεση στις τιμές εντάθηκε από τις πρώτες συναλλαγές.

Το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς (SPK) ανακοίνωσε την αναστολή των short selling, επικαλούμενο ανάγκη σταθερότητας και προστασίας των επενδυτών.

Στην επίσημη ανακοίνωσή του αναφέρει: «Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις αγορές του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης και προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιόπιστη, διαφανής και σταθερή λειτουργία των κεφαλαιαγορών και να προστατευθούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των επενδυτών, αποφασίστηκε η απαγόρευση των συναλλαγών ανοιχτής πώλησης (short selling) σε μετοχές του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης από τις 2 Μαρτίου 2026 έως το τέλος της συνεδρίασης στις 6 Μαρτίου 2026».

Τεχνικά μέτρα πέδησης

Παράλληλα με την απαγόρευση των short selling, ενεργοποιήθηκαν και τεχνικοί μηχανισμοί περιορισμού της μεταβλητότητας.

Το Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης έθεσε σε ισχύ αλγοριθμικό μέτρο κατά των συναλλαγών υψηλής συχνότητας, μειώνοντας, με απόφαση της 1ης Μαρτίου 2026, τον λόγο παραγγελιών προς συναλλαγές (OTR) από 5:1 σε 3:1 μέχρι νεωτέρας.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ενώ η αγορά παραμένει υπό πίεση λόγω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.