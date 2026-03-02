Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Η είδηση της κοινής επίθεσης ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν έγινε γνωστή μετά το κλείσιμο των αγορών, σε μια εβδομάδα σχετικά ήπιων διακυμάνσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι οι οικονομικές επιπτώσεις θα είναι περιορισμένες. Οι αγορές της Σαουδικής Αραβίας υποχώρησαν μόλις 2% μέσα στο Σαββατοκύριακο. Παρότι οι επενδυτές στράφηκαν σε νομίσματα ασφαλούς καταφυγίου όπως το δολάριο και το ελβετικό φράγκο, στις πρώτες ασιατικές συναλλαγές της Δευτέρας οι κινήσεις παρέμειναν συγκρατημένες. Το πετρέλαιο σημειώνει εντονότερη άνοδο, πάνω από 10%, μετά τις πληροφορίες ότι τα Στενά του Ορμούζ —η βασική αρτηρία πετρελαίου για τις αγορές της Ασίας— θα παραμείνουν ουσιαστικά κλειστά βραχυπρόθεσμα.

Τις επόμενες ημέρες, το επίκεντρο θα είναι οι πολεμικές εξελίξεις. Ειδικότερα, το αν η σύγκρουση θα λήξει γρήγορα ή θα παραταθεί, και το αν τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά για τη ναυσιπλοΐα. Πέρα από τις ειδήσεις από το μέτωπο του Ιράν, οι επενδυτές θα εστιάσουν και στην έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ την Παρασκευή, καθώς περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από τη Fed θεωρούνται απίθανες χωρίς μια διαρκή επιδείνωση της αγοράς εργασίας.

Στερλίνα

Η στερλίνα είναι πιθανό να δεχθεί πιέσεις τις επόμενες εβδομάδες. Η σύγκρουση στο Ιράν έχει αυξήσει τα ασφάλιστρα κινδύνου στις αγορές συνολικά, γεγονός που τείνει να επηρεάζει αρνητικά για τη στερλίνα. Επιπλέον, οι εγχώριοι πολιτικοί κίνδυνοι έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Η πρόσφατη απώλεια μιας σίγουρης έδρας των Εργατικών προς τους Πράσινους της άκρας αριστεράς ενδυνάμωσε τα πιο αριστερά στοιχεία στο κόμμα των Εργατικών, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τη δημοσιονομική πειθαρχία και προμηνύοντας δυσμενείς εξελίξεις για την αγορά των κρατικών ομολόγων και τη στερλίνα. Στα θετικά, η στήριξη από τα επιτόκια παραμένει ισχυρή και τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία εξέπληξαν προς τα πάνω.

Ευρώ

Η προκαταρκτική έκθεση για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή(CPI) την Τρίτη αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την εικόνα ότι η ΕΚΤ έχει καταφέρει να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο. Ο γεωπολιτικός κίνδυνος μπορεί να επιβαρύνει το ευρώ βραχυπρόθεσμα, σημειώνουμε όμως ότι το μεγαλύτερο μέρος των ροών αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ κατευθύνεται προς την Ασία και όχι προς την Ευρώπη. Ωστόσο, μια παρατεταμένη άνοδος των τιμών του πετρελαίου θα επηρέαζε αρνητικά το κοινό νόμισμα, καθώς η Ευρώπη είναι καθαρός εισαγωγέας ενέργειας και οι όροι εμπορίου της θα επιδεινώνονταν. Πολλά θα εξαρτηθούν από την ταχύτητα με την οποία θα αποκλιμακωθεί η σύγκρουση.

Δολάριο ΗΠΑ

Υπό κανονικές συνθήκες, το επίκεντρο της εβδομάδας θα ήταν η έκθεση για την απασχόληση που θα βγει την Παρασκευή. Εκτιμούμε ότι θα συνεχίσει να δείχνει μέτρια δημιουργία θέσεων εργασίας, περιορισμένες ενδείξεις μαζικών απολύσεων και υγιή —αλλά όχι εκρηκτική— αύξηση μισθών, ακολουθώντας την πρόσφατη τάση. Τα στοιχεία τιμών παραγωγού επιβεβαίωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις αποκλιμάκωσης, με τον πληθωρισμό να παραμένει πάνω από τον στόχο. Οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου δεν βοηθούν, αν και ο ρόλος των ΗΠΑ ως καθαρού εξαγωγέα σημαίνει ότι, σε καθαρή βάση, η εξέλιξη αυτή είναι πλέον θετική για το δολάριο. Δεδομένου ότι το δολάριο διατηρεί τον χαρακτήρα του ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης, αναμένουμε ότι η πτωτική του τάση θα παγώσει τις επόμενες εβδομάδες.





