«Βυθίζεται» η Wall Street καθώς ο Τραμπ πυροδοτεί φόβους για ύφεση

Στο βαθύ κόκκινο κινούνται οι βασικοί δείκτες της αμερικανικής αγοράς μετοχών τη Δευτέρα, καθώς η άρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να πει εάν η πολιτική των δασμών που ακολουθεί θα μπορούσε να οδηγήσει την αμερικανική οικονομία σε ύφεση τρόμαξε τους επενδυτές.

Πιο συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει πτώση άνω των 500 μονάδων ή 1,21%, ο ευρύτερος S&P 500 χάνει άνω του 2%, ενώ ο τεχνοβαρής Nasdaq σημειώνει «βουτιά» της τάξης του 3,3%. Υποχώρηση άνω του 1% καταγράφει και ο δείκτης της μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000.

Αφορμή για το σημερινό sell-off, που διευρύνει τις απώλειες που κατέγραψαν οι αμερικανικοί δείκτες την προηγούμενη εβδομάδα, αποτέλεσε η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η οικονομία των ΗΠΑ βρίσκεται σε «μια μεταβατική περίοδο» και κυρίως η άρνησή του να απαντήσει αν περιμένει ότι η οικονομία θα εισέλθει σε ύφεση.

«Απεχθάνομαι να κάνω προβλέψεις για τέτοια πράγματα. Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, γιατί αυτό που κάνουμε είναι πολύ μεγάλο», αρκέστηκε να απαντήσει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ερώτηση του Fox News.

Η στάση του Τραμπ τρόμαξε τους επενδυτές γιατί όπως εξηγούν οι αναλυτές «η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να αποδέχεται την ιδέα ότι δεν αποτελεί πρόβλημα η πτώση της αγοράς και ότι είναι ΟΚ ακόμη και με μια ενδεχόμενη ύφεση προκειμένου να επιτύχει τους ευρύτερους στόχους της».

«Νομίζω ότι αυτό αποτελεί ένα ισχυρό καμπανάκι αφύπνισης για τη Wall Street. Υπήρχε η αίσθηση ότι ο πρόεδρος Τραμπ κατά κάποιο τρόπο προέβαλε ως δείκτη της επιτυχίας του την απόδοση του χρηματιστηρίου και νομίζω ότι πλέον βλέπουμε ότι αυτό δεν ισχύει, οπότε η αγορά αρχίζει να αντικατοπτρίζει αυτήν την πραγματικότητα», αναφέρει ο Ρος Μέιφιλντ, υπεύθυνος στρατηγικών επενδύσεων στην Baird.

Ο φόβος της ύφεσης έχει πλήξει και άλλα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, όπως τα κρυπτονομίσματα. Το Bitcoin υποχωρεί περαιτέρω τη Δευτέρα κατά 3,8% και χάνει πλέον και το επίπεδο των 80.000 δολαρίων, ενώ το Ether σημειώνει απώλειες 1,4%.

Πηγή: skai.gr

