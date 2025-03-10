Προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα είναι, για δεύτερη συνεχή χρονιά, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, που αφορούν φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο λόγο μισθωτούς και συνταξιούχους.

Με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ και όπως αυτά απεστάλησαν από τους εργοδότες και τους αρμόδιους φορείς, υπολογίζεται ότι για το 2024 προεκκαθαρισμένες θα είναι πάνω από 1,3 εκατομμύρια δηλώσεις, που αφορούν πάνω από 1,5 εκατομμύρια φορολογούμενους, δηλαδή 100.000 περισσότερες δηλώσεις σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με την Απόφαση Α. 1040/2025 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, όσοι ενταχθούν στη διαδικασία της αυτόματης εκκαθάρισης, θα ενημερωθούν κατά την έναρξη των φορολογικών δηλώσεων, για την ανάρτηση της δήλωσης και του φόρου που θα προκύψει από την εκκαθάρισή της:

στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Τα Μηνύματά μου

⁠στο myAADEapp, για όσους έχουν κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό τους και

⁠με e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει.

Οι φορολογούμενοι που θα λάβουν την παραπάνω ειδοποίηση πρέπει να ελέγξουν την προσυμπληρωμένη δήλωση στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ Ε1-Ε2-Ε3.

Εφόσον διαπιστώσουν ότι τα στοιχεία είναι πλήρως προσυμπληρωμένα και ακριβή, δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια για την υποβολή της δήλωσής τους, καθώς αυτή θα οριστικοποιηθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ, την Παρασκευή 25/4/2025.

Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τη δήλωσή τους, πριν τις 25/4.

Στην περίπτωση που τα προσυμπληρωμένα στοιχεία δεν είναι ακριβή ή ελλείπουν στοιχεία, οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να τροποποιήσουν ή/και να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία υποβάλλοντας:

αρχική δήλωση, μέχρι την Πέμπτη 24/4/2025, ή/και τροποποιητική δήλωση χωρίς κυρώσεις (επέχει θέση αρχικής δήλωσης), από την Παρασκευή 25/4/2025 μέχρι και την Τρίτη 15/7/2025

Διευκρινίζεται ότι στην εφαρμογή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, θα δημιουργηθεί ειδικό ψηφιακό αρχείο που περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων που θα λάβει υπόψη της η ΑΑΔΕ για την προσυμπλήρωση της δήλωσης και ενημέρωση για το φορολογικό αποτέλεσμα, χρεωστικό, μηδενικό ή πιστωτικό, που προκύπτει με βάση αυτά.

Ο φόρος που θα προκύψει από την αυτόματη οριστικοποίηση της δήλωσης από την ΑΑΔΕ στις 25/4/2025, δεν συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με χρηματικές απαιτήσεις του φορολογούμενου έναντι του Δημοσίου, πριν την πάροδο της γενικής προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων (15/7/2025).

Σε συνέχεια της αυτόματης οριστικοποίησης της δήλωσης για την καταβολή του φόρου ισχύει ό,τι προβλέπεται για τους φορολογούμενους που υποβάλλουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους. Συγκεκριμένα, η καταβολή πραγματοποιείται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι την Πέμπτη 31/7/2025 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 7 επόμενων μηνών.

Για τις προεκκαθαρισμένες δηλώσεις, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής μέχρι τις 31/7/2025, παρέχεται έκπτωση 4%, ανεξαρτήτως εάν υποβληθούν από τον φορολογούμενο μέχρι και τις 24/4 ή οριστικοποιηθούν από την ΑΑΔΕ στις 25/4/2025, καθώς και για τροποποιήσεις έως τις 30/4/2025.

Για τροποποιήσεις των δηλώσεων αυτών από 1/5 και μετά, εφόσον προκύπτει επιπλέον χρεωστικό ποσό προς καταβολή παρέχεται έκπτωση:

3%, εάν υποβληθούν μέχρι 15/6 και

⁠2% εάν υποβληθούν μέχρι 15/7.

Το αρχικό ποσό προς καταβολή διατηρεί την έκπτωση 4%.

