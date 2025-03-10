Σέφτσοβιτς: Η κυβέρνηση Τραμπ δεν ενδιαφέρεται να αποφύγει έναν πόλεμο δασμών

Παρότι οι «πόρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανοιχτές», οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται να κάνουν μια συμφωνία» για να αποφευχθεί ένας πόλεμος δασμών ενόψει της επικείμενης εκ νέου επιβολής των αμερικανικών δασμών σε χάλυβα και αλουμίνιο, δήλωσε τη Δευτέρα ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Μάρος Σέφτσοβιτς.

Όταν ο Σέφτσοβιτς επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον τον προηγούμενο μήνα, είχε συνομιλίες με στελέχη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. «Εντοπίσαμε από κοινού τους λίγους τομείς που θα μας επέτρεπαν να προχωρήσουμε με στόχο το αμοιβαίο όφελος. Αλλά εν τέλει, δεν αρκεί η πρόθεση του ενός», δήλωσε ο Σέφτσοβιτς μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Οι ΗΠΑ έχουν προαναγγείλει ότι θα επιβάλλουν δασμούς 25% σε όλες τις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου που πραγματοποιούν, ως την προσεχή Τετάρτη.

Η κίνηση αυτή θα επανενεργοποιήσει και θα κλιμακώσει τη διαμάχη των ΗΠΑ με την Ευρώπη που χρονολογείται ήδη από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καθώς η ΕΕ έχει καταστήσει σαφές ότι είναι έτοιμη να απαντήσει με αντίποινα.

Ο Σέφτσοβιτς, ο οποίος επρόκειτο να ανακοινώσει μια νέα συμφωνία για το ψηφιακό εμπόριο με την Κορέα, τόνισε επίσης ότι «η ΕΕ θα προστατεύσει τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές της. Νομίζω ότι ήμασταν πολύ σαφείς σχετικά με αυτό και ξέρω ότι δεν περιμένουν λιγότερα από εμάς».

Ο επικεφαλής εμπορίου της ΕΕ τόνισε επίσης ότι «[το] ενδιαφέρον είναι πράγματι τεράστιο» από άλλους εμπορικούς εταίρους να συνεργαστούν στενότερα με την ΕΕ, αναφέροντας μεταξύ άλλων την Ταϊλάνδη, την Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.



Πηγή: skai.gr

