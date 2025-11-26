Η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου ζητά από «τους απλούς ανθρώπους να πληρώσουν λίγο περισσότερο», αφού αύξησε τους φόρους.

Εν τω μεταξύ, θα καταργηθεί το όριο των δύο παιδιών για τις παροχές που χορηγούνται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

Τα όρια του φόρου εισοδήματος θα παραμείνουν σταθερά μέχρι τον Απρίλιο του 2031 –ένα χρόνο περισσότερο από το αναμενόμενο -κάτι που σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι θα πληρώνουν υψηλότερους συντελεστές καθώς αυξάνεται ο μισθός τους, σημειώνει το BBC.

Θα επιβληθούν επίσης νέοι φόροι σε κατοικίες αξίας άνω των 2 και 5 εκατομμυρίων λιρών, χρέωση χιλιομετρικής απόστασης για τα ηλεκτρικά οχήματα, φόρος στις συνεισφορές συνταξιοδότησης άνω των 2.000 λιρών και αλλαγές στους κανόνες Isa.

Η ηγέτης των Συντηρητικών, Μπάντενοχ, χαρακτηρίζει τον προϋπολογισμό «πλήρη ταπείνωση» και λέει ότι η Ριβς αυξάνει τους φόρους για να χρηματοδοτήσει την κοινωνική πρόνοια, ενώ ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, υποστηρίζει ότι «δεν μπορείς να επιτύχεις ανάπτυξη με τη φορολογία».

Τα φορολογικά έσοδα της κυβέρνησης θα φτάσουν στο ιστορικό υψηλό του 38% του ΑΕΠ το 2030-31, ενώ οι προβλέψεις για την ανάπτυξη έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω μετά το τρέχον έτος

Το Γραφείο Προϋπολογισμού αποκάλυψε κατά λάθος τα βασικά στοιχεία του προϋπολογισμού περίπου 40 λεπτά πριν την παρουσίασή του και ζήτησε συγγνώμη για το «τεχνικό λάθος».

