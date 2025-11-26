ΟΠΕΚΑ: Καταβάλλονται 338.080.255 ευρώ σε 1.137.556 δικαιούχους την Παρασκευή

Την Παρασκευή, 28/112025, θα καταβληθούν τα τακτικά και έκτακτα επιδόματα για τον μήνα Νοέμβριο, συνολικού ύψους 338.080.255 ευρώ, από τον ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:
- Επίδομα Παιδιού: 533.519δικαιούχοι -99.927.949ευρώ
- Επίδομα Στέγασης: 172.493 δικαιούχοι - 20.587.514 ευρώ
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 157.759 δικαιούχοι – 36.583.296ευρώ
- Αναπηρικά: 201.801 δικαιούχοι – 94.386.582ευρώ
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 518 δικαιούχοι – 182.780 ευρώ
- Επίδομα Ομογενών: 5.042 δικαιούχοι – 178.012ευρώ
- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.542 δικαιούχοι – 4.822.960 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.707 δικαιούχοι – 9.677.861 ευρώ
- Έξοδα Κηδείας: 92 δικαιούχοι – 73.207 ευρώ
- Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.944.400 ευρώ
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 1.353 δικαιούχοι – 667.200 ευρώ
- Κόκκινα Δάνεια: 2.646 δικαιούχοι– 285.276 ευρώ
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
- Ευάλωτοι Οφειλέτες: 341 δικαιούχοι – 36.496 ευρώ
- Επίδομα Αναδοχής: 600 δικαιούχοι – 476.520 ευρώ
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.272 δικαιούχοι – 1.807.023 ευρώ
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.031 δικαιούχοι -3.332.429 ευρώ
Σύνολο δικαιούχων: 1.137.556
Σύνολο καταβολών: 285.990.505 ευρώ
Η καταβολή των εκτάκτων επιδομάτων έχει ως εξής:
- Αναπηρικά Επιδόματα : Δικαιούχοι 161.468 - 40.367.000ευρώ
- Επίδομα Αναδοχής :Δικαιούχοι 88-23.500ευρώ
- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: Δικαιούχοι 11.109 - 2.777.250 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 21.868 -5.467.000 ευρώ
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: Δικαιούχοι 13.820 -3.455.000 ευρώ
Σύνολο δικαιούχων Εκτάκτου Επιδόματος : 208.353
Σύνολο καταβολών Εκτάκτου Επιδόματος: 52.089.750 ευρώ
Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.
