Βρετανία: Ανεβαίνει ο πληθωρισμός και το κόστος ζωής

Ο πληθωρισμός στη Μεγάλη Βρετανία εκτινάσσεται στο 3,6%, προκαλώντας εύλογη ανησυχία σε καταναλωτές και επιχειρήσεις. Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στις τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών, αλλά ακόμη και στην τιμή της μπύρας στις περίφημες βρετανικές παμπ, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινότητα.

Χθες, η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς πραγματοποίησε την καθιερωμένη ετήσια ομιλία της στο Mansion House του Λονδίνου, ένα γεγονός όπου παραδοσιακά παρουσιάζονται οι κεντρικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών. Η ίδια διαβεβαίωσε πως «γνωρίζει ότι οι πολίτες δυσκολεύονται με το κόστος ζωής», προσθέτοντας πως επόμενος στόχος της κυβέρνησης είναι «η αύξηση των χρημάτων στις τσέπες των πολιτών». Ωστόσο, τα νέα στοιχεία φέρνουν ανησυχία ότι η πραγματικότητα κινείται σε αντίθετη τροχιά σε σχέση με τις κυβερνητικές δεσμεύσεις.

Νέα άνοδος τιμών σε βασικά αγαθά

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), ο πληθωρισμός για τον Ιούνιο ανήλθε στο 3,6%, αυξημένος κατά 0,2 μονάδες σε σύγκριση με τον Μάιο (3,4%). Αυτή είναι η υψηλότερη ετήσια καταγραφή πληθωρισμού από τον Ιανουάριο 2024, με άμεσο αντίκτυπο σε είδη πρώτης ανάγκης όπως τα τρόφιμα, τα καύσιμα, οι μεταφορές και οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας. Μοναδικά χαρακτηριστικό είναι ότι σε χρονικό ορίζοντα δωδεκαμήνου, η αύξηση στο κόστος των τροφίμων έφτασε το 4,5%.

Εκπρόσωποι της αγοράς τροφίμων επιρρίπτουν την ευθύνη στην αύξηση των τιμών βασικών υλικών (π.χ. βούτυρο, καφές), στην ενέργεια αλλά και στο εργατικό κόστος. Από τον Απρίλιο, η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών που επέβαλε η κυβέρνηση προσθέτει επιπλέον βάρος, στοιχείο που κατά τους ίδιους δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Πολίτες που μίλησαν σε μέσα ενημέρωσης, μεταξύ αυτών και στο BBC, επιβεβαιώνουν ότι η διαρκής άνοδος του κόστους ζωής πλήττει την καθημερινότητά τους, ακόμα και αν ο μέσος μισθός ενισχύθηκε κατά 5,2% την τελευταία χρονιά. Ενδεικτικά, στη δημοσιότητα ήρθαν τα ευρήματα έρευνας της εφημερίδας Morning Advertiser, σύμφωνα με τα οποία το μέσο κόστος της μπύρας αυξήθηκε κατά 34 λεπτά σε λιγότερο από τέσσερις μήνες, αγγίζοντας τις 5,17 λίρες ανά πίντα στην Αγγλία, Ουαλία και Σκωτία. Ειδικά για το Λονδίνο, η τιμή φτάνει τα 6,10 λίρες, ενώ μόλις πριν δύο χρόνια το αντίστοιχο κόστος ήταν 4 λίρες, διαγράφοντας έτσι μια αύξηση που επηρεάζει και την κοινωνική ζωή.

Πολιτικές αντιδράσεις και πρόσθετες ανησυχίες

Η νέα άνοδος του πληθωρισμού εντείνει και την κριτική στην κυβέρνηση των Εργατικών, ιδιαίτερα ως προς τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών δεδομένων. Η χώρα σημειώνει αρνητική ανάπτυξη για δύο συνεχόμενους μήνες, «φλερτάροντας» με την ύφεση, ενώ οι φόβοι για ενδεχόμενη αύξηση των φόρων εντείνουν το ενδεχόμενο φυγής υπερπλούσιων και αποθαρρύνουν νέες επενδύσεις.

Η Ρέιτσελ Ριβς έθεσε ως προτεραιότητα την επιστροφή της Βρετανίας σε αναπτυξιακή τροχιά, υποσχόμενη στους επιχειρηματικούς κύκλους μείωση γραφειοκρατικών εμποδίων. Στο μεταξύ, η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων στην επερχόμενη αναθεώρησή της, προκειμένου να μειωθεί το κόστος δανεισμού για την αγορά, αν και ο πληθωρισμός παραμένει ακόμα μακριά από τον επίσημο στόχο του 2%.

Πηγή: Deutsche Welle

