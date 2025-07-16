Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Τετάρτη, καθώς οι ενδείξεις για ισχυρότερη κατανάλωση αργού στην Κίνα αντισταθμίστηκαν από την επιφυλακτικότητα των αγορών σχετικά με τον ευρύτερο οικονομικό αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών.

Το πετρέλαιο διαπραγματεύεται σε ένα στενό εύρος, καθώς τα σημάδια σταθερής ζήτησης από την αύξηση των ταξιδιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο ανταγωνίζονται τις ανησυχίες ότι οι δασμοί των ΗΠΑ σε εμπορικούς εταίρους θα επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη και την κατανάλωση καυσίμων, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent (συμβόλαιο Σεπτεμβρίου) υποχωρούν 0,99% στα 68,03 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα προθεσμιακά συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (συμβόλαιο Αυγούστου) σημειώνουν πτώση 1,16% στα 65,75 δολάρια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε με δασμό 30% στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Αυγούστου, επίπεδο που σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους είναι μη αποδεκτό και θα τερμάτιζε τους κανόνες του εμπορίου μεταξύ δύο από τις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να θέσει στο στόχαστρο αμερικανικά προϊόντα αξίας 72 δισεκατομμυρίων ευρώ, εάν οι συνομιλίες με την Ουάσινγκτον για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας αποτύχουν.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης τη Δευτέρα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν «πολύ αυστηρούς δασμούς» στη Ρωσία σε 50 ημέρες εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Εν τω μεταξύ, τα κινεζικά κρατικά διυλιστήρια αυξάνουν την παραγωγή μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης για να καλύψουν την υψηλότερη ζήτηση καυσίμων του τρίτου τριμήνου και να αυξήσουν τα αποθέματα ντίζελ και βενζίνης που βρίσκονται σε χαμηλά πολλών ετών, δήλωσαν έμποροι και αναλυτές.

«Μια πιθανή κορύφωση της κινεζικής ζήτησης πετρελαίου έρχεται συχνά στο προσκήνιο σε συζητήσεις, αλλά πιστεύουμε ότι οι ανησυχίες είναι πιθανότατα υπερβολικές, καθώς μια πιο προσεκτική ματιά δείχνει ότι η ζήτηση είναι ανθεκτική», ανέφερε η Barclays σε σημείωμά της την Τετάρτη.

Η τράπεζα εκτιμά ότι η κινεζική ζήτηση πετρελαίου αυξήθηκε κατά 400.000 βαρέλια ανά ημέρα (bpd) σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο του έτους, στα 17,2 εκατομμύρια bpd.

Εν τω μεταξύ, η μηνιαία έκθεση του ΟΠΕΚ την Τρίτη προέβλεψε ότι η παγκόσμια οικονομία θα τα πάει καλύτερα το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ενισχύοντας τις προοπτικές της ζήτησης πετρελαίου.

Η Βραζιλία, η Κίνα και η Ινδία υπερβαίνουν τις προσδοκίες, ενώ οι ΗΠΑ και η ΕΕ ανακάμπτουν σε σχέση με πέρσι.

Τα αμερικανικά αποθέματα αργού, αποσταγμάτων και βενζίνης αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ανέφεραν πηγές της αγοράς, επικαλούμενες στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου την Τρίτη.

Τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 839.000 βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 11 Ιουλίου, ανέφεραν οι πηγές. Τα αποθέματα βενζίνης αυξήθηκαν κατά 1,93 εκατομμύρια βαρέλια και τα αποθέματα αποσταγμάτων αυξήθηκαν κατά 828.000 βαρέλια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.