Λίγη ώρα μετά την κατάθεση της πρότασης της ΝΔ για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, από το βήμα της ολομέλειας, έθεσε το πλαίσιο της έρευνας που επιδιώκει η πρόταση της συμπολίτευσης για την πραγματικότητα που διαμορφώθηκε γύρω από τις παράνομες ενισχύσεις.

«Αναγνωρίζουμε ευθέως ότι στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν τα καταφέραμε. Τίμια, ανοιχτά, ειλικρινά. Μαζί με τον ΟΣΕ, είναι δύο τομείς που δεν τα έχουμε καταφέρει. Και γι αυτό το λόγο, όχι μόνο έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας, αλλά έχουμε και πολύ συγκεκριμένο πλάνο και στην μια περίπτωση και στην άλλη, να αντιμετωπίσουμε το θέμα.

Στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα γίνουν και επίσημες κοινοποιήσεις σύντομα, θα έχουμε απορρόφηση πλήρη του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ και επίσης έχει ξεκινήσει από την Οικονομική Αστυνομία, η διερεύνηση όλων των ΑΦΜ, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν πάρει τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις, για να πάει κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Τελεία και παύλα. Είναι το καθήκον μας. Δεν περηφανευόμαστε γι΄αυτό.

Πρέπει να μπε-και θα μπει- ένα τέλος σε αυτή την ιστορία », είπε ο κ. Χατζηδάκης και απευθύνθηκε στην αντιπολίτευση: «Εμείς μιλήσαμε με τον τρόπο που μιλήσαμε και αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας ανήκει, φυσικά την πολιτική ευθύνη, και ότι αποφασίσει η δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, ήδη γίνονται δίκες. Αλλά εσείς, όταν γίνει η συζήτηση για την εξεταστική και τις προανακριτικές, θα αναλάβετε τις ευθύνες σας; Είμαι περίεργος, το ΠΑΣΟΚ, θα πει ‘ναι και επί των ημερών μας, γινόντουσαν αυτά';

Υπήρχε ή ήταν πλάσμα της φαντασίας μας, το βίντεο με τον Θεόδωρο Πάγκαλο στην Κρήτη που έλεγε ‘ας κάνουμε μια συζήτηση, μεταξύ κλεπτών'; Το εφηύρα εγώ ή υπήρχε γιατί και το κόμμα σας ακολουθούσε συγκεκριμένες πρακτικές, για τις οποίες επιβλήθηκαν επίσης πολύ συγκεκριμένα και βαριά πρόστιμα; Επίσης, επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν όλα τέλεια και αγγελικά πλασμένα; Υπήρχε ή δεν υπήρχε η τεχνική λύση; Υπήρχαν τα βοσκοτόπια, χωρίς πρόβατα ή δεν υπήρχαν;».

«Εσείς που ερχόσαστε και κουνάτε το δάχτυλο, σε εμάς, έχετε αγανακτήσει κάπως με τον εαυτό σας;», επέμεινε ο κ. Χατζηδάκης και αναρωτήθηκε αν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν σκεφτεί αν τα δικά τους στελέχη είναι άσπιλα και αμόλυντα. «Επομένως, αυτή η αντιπολίτευση είναι μια κάποια χορηγία στη Νέα Δημοκρατία, σε μια στιγμή δύσκολη πράγματι για τη Νέα Δημοκρατία, διότι είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Αλλά όταν εμείς έχουμε να εξηγήσουμε τις δικές μας ευθύνες, έρχεστε εσείς και μας αθωώνετε. Διότι μιλάτε σαν να είστε από άλλο πλανήτη, σαν να μην έχετε σχέση με το θέμα.

Συνεχίστε το, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό ενισχύει την αξιοπιστία σας», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και απάντησε σε όσους επικρίνουν την κυβέρνηση ότι με την πρόταση εξεταστικής επιχειρεί τη συγκάλυψη: «Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε και σήμερα και έχουμε ξεκαθαρίσει και όλοι. Ότι θα διερευνήσουμε όλα τα θέματα, τη διακυβέρνηση όλων των κυβερνήσεων και φυσικά, αν υπάρχουν ευθύνες, οι ευθύνες αυτές θα αναζητηθούν με ψυχραιμία και χωρίς φυσικά να υπάρχει διάθεση συγκάλυψης.

Η συζήτηση θα είναι δημόσια, αν πάμε, με τρόπο περιφρονητικό για τα στοιχεία και τον ελληνικό λαό που θα μας παρακολουθεί, να συγκαλύψουμε, εννοείται, πως το όποιο πρόβλημα σήμερα, θα ήταν μεγαλύτερο αύριο. Το συμφέρον μας είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Να πέσει άπλετο φως. Αλλά όχι να αποδοθεί η δικαιοσύνη του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αλλά κανονική δικαιοσύνη, σύμφωνα με τις αρχές του κράτους δικαίου! Καθήστε λοιπόν εδώ να συζητήσουμε, να προτείνετε όσους μάρτυρες θέλετε, να φέρετε όσα στοιχεία θέλετε, να αποδείξετε ότι υπάρχουν έστω και στοιχειώδεις ενδείξεις για ποινική ευθύνη και εδώ είμαστε να τα δούμε όλα. Αλλά να συζητήσουμε ψύχραιμα, πολιτισμένα, ευρωπαϊκά. Αυτό λέμε».

Απαντώντας σε όσους επισείουν τον κίνδυνο παραγραφής, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης σχολίασε ότι το ΠΑΣΟΚ από τη μια μιλάει για παραγραφή, αλλά χρειάστηκαν 20 ημέρες για να καταθέσει την πρότασή του και δεν έκανε κάτι να στείλει τρεις σελίδες στη Βουλή, για να αποτρέψει το ενδεχόμενο που ισχυρίζεται ότι υφίσταται. «Αυτό προφανώς δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά στο κόμμα σας.

Η στάση μας είναι σαφής, δεν θα συγκαλύψουμε τις ευθύνες κανενός, θα ήταν ανόητο να το κάνουμε, θα απέβαινε εις βάρος και των κομματικών συμφερόντων της ΝΔ. Εκείνο το οποίο λέμε είναι να υπάρξει εξεταστική και, μετά τον έλεγχο που θα κάνουμε, αν αποδειχθεί ότι υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για ποινικές ευθύνες, θα προχωρήσουμε όλοι μαζί προς αυτή την κατεύθυνση. Ελάτε λοιπόν μαζί, να εξετάσουμε τις ευθύνες όλων. Εμείς μιλήσαμε για τις δικές μας ευθύνες. Ένα δεν έχω ακούσει. Εσάς το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ να μιλάτε για τις δικές σας ευθύνες. Εσείς είστε άγγελοι, δεν έχετε ακούσει τίποτα ούτε για πανωγραψίματα, ούτε για ΟΠΕΚΕΠΕ, βόσκατε τα πρόβατα κάπου παραπέρα», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, αφού παρακολούθησε από τα κυβερνητικά έδρανα την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, απάντησε στις βαρύτατες επικρίσεις του, και για την πρόταση εξεταστικής, και για την εξωτερική πολιτική, τις δημόσιες συμβάσεις, το μεταναστευτικό, αλλά και για την κατάσταση της χώρας σήμερα.

Ο κ.Χατζηδάκης σχολίασε τη στάση κομμάτων της αντιπολίτευσης στην ψηφοφορία που έγινε νωρίτερα σήμερα, για την άρση ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που μετείχαν στην ειδική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης για τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Υπογράμμισε ότι με βάση το Σύνταγμα, το ακαταδίωκτο του βουλευτή, για την έκφραση γνώμης, είναι θεμέλιο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

«Θα ήθελα να σημειώσω την τουλάχιστον παράδοξη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, και ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ, που είναι κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και διεκδικεί, κατά την άποψη του, να γίνει κυβέρνηση της χώρας, στην ψηφοφορία που έγινε το πρωί, για την άρση ασυλίας», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημειώνοντας ότι το Σύνταγμα της Ελλάδος, άρθρο 61 και 62, είναι σαφές. «Αναγνωρίζουν απολύτως το δικαίωμα του κάθε βουλευτή να λέει τη γνώμη του.

Και για το δικαίωμα του αυτό, είναι απολύτως ακαταδίωκτος. Είναι θεμέλιο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, όπου υπάρχει στην υφήλιο κοινοβουλευτική δημοκρατία», είπε και σημείωσε ότι οι 14 βουλευτές της ΝΔ εξέφρασαν τη γνώμη τους σε μια κοινοβουλευτική διαδικασία. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «παρών», είπε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και σχολίασε: «περιμένω από εσάς κύριε Ανδρουλάκη μια ευθεία τοποθέτηση. Τι στο καλό σας έπιασε να ψηφίσετε με αυτό τον τρόπο; Δηλαδή να έχει αυτή τη στάση, ένα κόμμα όπως η Χρυσή Αυγή, που δεδηλωμένα δεν σεβόταν το Σύνταγμα και δεν την ενδιέφερε τίποτε, να το αντιληφθώ.

Αλλά εσείς που δηλώνετε σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, να ψηφίζετε για κάτι το οποίο σαφώς ορίζεται στο Σύνταγμα, ως δικαίωμα των βουλευτών;». Σε κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, σημείωσε ο κ.Χατζηδάκης, δεν ψηφίζουν με αυτόν τον τραγελαφικό τρόπο κόμματα που διεκδικούν να γίνουν κυβέρνηση και σχολίασε ότι το ίδιο το ΠΑΣΟΚ είναι που υπονομεύει την αξιοπιστία του.

Εξωτερική πολιτική

Απαντώντας στην κριτική για την εξωτερική πολιτική, ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση αυτή υπερασπίζεται στην πράξη τα εθνικά συμφέροντα».

Αυτή η κυβέρνηση, όπως είπε, οριοθέτησε τις θαλάσσιες ζώνες με την Ιταλία και την Αίγυπτο, δίνοντας όπλα και στις όποιες συζητήσεις γίνουν με την Τουρκία στο μέλλον, διότι δημιουργήθηκε ένα προηγούμενο. Η κυβέρνηση αυτή είναι που έχει ενισχύσει και θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις ΕΔ, ιδιαίτερα στον αέρα και στη θάλασσα, είπε και κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη να αναλογιστεί τα Rafale, τις Belhara, τη συμφωνία για τα F35.

«Δεν ήταν όμως και πριν από μερικούς μήνες η δεύτερη μεγαλύτερη παγκοσμίως εταιρεία, εξόρυξης υδρογονανθράκων; Η CHEVRON", είπε ο κ. Χατζηδάκης και σημείωσε ότι ακολούθησαν και άλλες εταιρείες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εξόρυξη υδρογονανθράκων, «ακυρώνοντας στην πράξη το περιβόητο, και άκυρο φυσικά, τουρκολιβυκό μνημόνιο».

«Για ποιο λόγο να έχουμε λοιπόν, και να έχετε κι εσείς και να έχουν και όλοι οι υπόλοιποι, την ηττοπαθή στάση ότι δήθεν απειλούμαστε, στην πράξη, από την Λιβύη, όταν οι σχεδιασμοί της Λιβύης και της Τουρκίας, της όποιας Λιβύης τέλος πάντων, έχουν ακυρωθεί στην πράξη, με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης και με μεγάλες πετρελαιακές εταιρείες που έρχονται να συμπράξουν στην δική μας εξωτερική εθνική πολιτική. Δεν το βλέπουμε αυτό;», είπε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.

Για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι υπήρξε πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, πρόσφατα, στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες και απόφαση στην οποία υπογραμμίζεται εκ νέου ότι είναι παντελώς άκυρο. «Θα προχωρήσουμε με ταχύτητα και αποφασιστικότητα στις εξορύξεις των υδρογονανθράκων με βάση τη μέση γραμμή», είπε.

Αναφέρθηκε, επίσης, στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που «εκκρεμούσε χρόνια», κατατέθηκαν τα σχετικά κείμενα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάντως η Τουρκία «δεν ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένη». Σε σχέση με τη Μονή του Σινά, σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, «είναι σε καλό δρόμο», και «θα καταλήξουν πολύ σύντομα», ενώ υπάρχει ήδη άρθρο στην Καθημερινή, του Αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών, στο οποίο αναφέρεται στους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Αιγύπτου αλλά και στον σεβασμό του λατρευτικού χαρακτήρα της Μονής Σινά και στο ό,τι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να λυθεί το θέμα, με απολύτως ικανοποιητικό τρόπο για τη Μονή, λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά της ιστορικά και τη διαδρομή της.

«Στο καλώδιο θα έχετε υπομονή. Η κυβέρνηση αυτή, χωρίς φωνές και αντάρα, υπερασπίζεται στην πράξη τα εθνικά συμφέροντα, όπως το κάναμε με τη Chevron, όπως το κάναμε με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπως το κάναμε με την ενίσχυση των ΕΔ, όπως το κάναμε με την αποφασιστική απάντηση που δώσαμε στον Έβρο, το 2020, με τον ίδιο τρόπο, χωρίς φωνές και αντάρα θα βρούμε τη λύση, που θα υπηρετεί απόλυτα τα εθνικά μας συμφέροντα», είπε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημειώνοντας ότι «η πραγματικότητα εκδικείται τις υπερβολές της αντιπολίτευσης».

Μεταναστευτικό

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο πρωθυπουργός, «η Ελλάδα δεν είναι και δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι», και για το λόγο αυτό, πέραν των επαφών της Ελλάδας, η κυβέρνηση ανέστειλε τις αιτήσεις ασύλου, και το δέχθηκε η ΕΕ. «Προχωρούμε σε κλειστές δομές, ακριβώς για να καταστήσουμε σαφές ότι αυτό που λέμε ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι, δεν είναι σύνθημα, αλλά απόφαση της κυβέρνησης», είπε ο κ. Χατζηδάκης και κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη να εξηγήσει τη στάση του ΠΑΣΟΚ που ψήφισε παρών στην τροπολογία για την αναστολή ασύλου, αλλά ψήφισε, επίσης, και ότι είναι αντισυνταγματική η διάταξη.

«Πως μπορείτε, ενώ κάνετε όλες αυτές τις γκάφες, στη συνέχεια να έρχεστε και να κουνάτε και το δάχτυλο; Η μόνη εξήγηση είναι πως ήρθατε να μας κουνήσετε το δάχτυλο μήπως και καλύψετε κάπως τις γκάφες αυτές», σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρόσθεσε: «έτσι είναι κύριοι του ΠΑΣΟΚ, και η καρδούλα σας το ξέρει ότι εγώ λέω την αλήθεια και το συζητάνε και τα στελέχη σας ότι έτσι χάνετε την περπατησιά σας».

Δημόσιες Συμβάσεις

Για τις επικρίσεις του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε ότι από 2020 έως το 2024, σε σύνολο δημοσίων συμβάσεων ύψους 64,2 δις, μόνο τα 10,4 δις ανατέθηκαν με τη διαδικασία των απευθείας συμβάσεων. Επίσης, τα 48 δις ανατέθηκαν με ανταγωνιστικές διαδικασίες και τα 16 δις με μη ανταγωνιστικές διαδικασίες, δηλαδή απευθείας αναθέσεις και μη ανταγωνιστικές διαδικασίες, «κάτω από τα όρια που ορίζει η νομοθεσία, δηλαδή ένα στα τέσσερα ευρώ». «Πέραν αυτών όμως από τις 831.878 συμβάσεις που έγιναν με απευθείας ανάθεση, από την Κεντρική Κυβέρνηση, διενεργήθηκαν μόνο οι 116.902 δηλαδή 13,9% επί του συνόλου των συμβάσεων.

Οι υπόλοιπες απευθείας αναθέσεις, το 86%, έχουν γίνει από την Τοπική Αυτοδιοίκηση», είπε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπογράμμισε πως το πιο σημαντικό είναι ότι η αξία σε ευρώ των δημοσίων συμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν από την Κεντρική Κυβέρνηση, με απευθείας ανάθεση στη διάρκεια των πέντε ετών, είναι 2,35 δις ευρώ σε σύνολο συμβάσεων 64,2 δις ευρώ, δηλαδή 3,7% του συνόλου των δημοσίων συμβάσεων, από πλευράς αξίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

