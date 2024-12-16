Του Βαγγέλη Δουράκη

Από σήμερα κιόλας και μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας θα καταβληθούν συνολικά 1.507.876.106,09 ευρώ σε 3.752.525 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Για ποιους ξεκινούν από σήμερα κιόλας οι πληρωμές

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

• Στις 20 Δεκεμβρίου καταβληθούν 1.170.000.000 ευρώ σε 2.450.000 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2025. Συγκεκριμένα αυτές θα αφορούν ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν από 1.1.2017 και έπειτα και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

• Στις 16 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 169.804,93 ευρώ σε 131 δικαιούχους για παροχές τ. ΟΑΕΕ.

• Στις 20 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 26.800 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

• Από τις 16 έως 20 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 13.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

• Στις 18 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 84.144.750 ευρώ σε 605.282 δικαιούχους της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης συνταξιούχων με προσωπική διαφορά.

• Στις 18 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 11.076.600 ευρώ σε 55.383 δικαιούχους του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (άρθρο 18 παρ.1 του ν.5162/2024).

• Στις 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 39.484.951,16 ευρώ σε 79.193 δικαιούχους για την καταβολή δωρόσημου.

Εξόφληση Δώρου Χριστουγέννων σε ανέργους

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 60.000.000 ευρώ σε 120.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 70.000.000 ευρώ σε 350.000 δικαιούχους για καταβολή δώρων επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 8.000.000 ευρώ σε 12.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 15.000.000 ευρώ σε 33.000 μητέρες για καταβολή δώρων μητρότητας.

• 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

• 3.000.000 ευρώ σε 36 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πληρωμή και του επιδόματος θέρμανσης

Οι πληρωμές θα συνεχιστούν και την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2024 θα πληρωθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις στους συνταξιούχους του Δημοσίου και οι κύριες συντάξεις για συνταξιούχους ΙΚΑ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπών Ταμείων.

Την ίδια ημέρα θα καταβληθεί και το 60% του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους.

Να σημειωθεί όπως ότι για όλες τις προαναφερόμενες πληρωμές, ως είθισται, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα μέσω των ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.