Τουρισμός κι εστίαση θα είναι οι 2 τελευταίοι οικονομικοί κλάδοι που θα υπαχθούν στον μηχανισμό ψηφιακής κάρτας εργασίας στις αρχές Μαρτίου (αυτή τη στιγμή λειτουργεί πιλοτικά). Κι έτσι θα ολοκληρωθεί μια διαδικασία που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2022 με τις τράπεζες για να ακολουθήσουν σούπερ μάρκετ, εταιρείες φύλαξης και ιδιωτικής ασφάλισης, βιομηχανία και λιανεμπόριο.



Και επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους, το υπουργείο εργασίας, στον αναλυτικό οδηγό που εξέδωσε, υπενθυμίζει τις βαριές καμπάνες που προβλέπονται στις επιχειρήσεις που δεν εγκαταστήσουν το ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης της εργασίας των εργαζομένων τους:

Πρόστιμο 10.500€ ανά εργαζόμενο που η επιχείρηση στην οποία απασχολείται, δεν έχει ενεργοποιήσει την ψηφιακή του κάρτα

Πρόστιμο 10.500€ ανά εργαζόμενο για την αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή υπερωριακή απασχόληση του εργαζομένου χωρίς αυτή να ταυτοποιείται από τη σήμανση της ψηφιακής κάρτας εργασίας για επιχειρήσεις που έχουν επιλέξει το απολογιστικό σύστημα

Πρόστιμο 3.000€/ ανά εργαζόμενο για την υποβολή στοιχείων της ψηφιακής κάρτας του αποκλίνουν με την πραγματική έναρξη ή την πραγματική λήξη της απασχόλησης

Πρόστιμο 3.000€/εργαζόμενο για την μη υποβολή όπως προβλέπεται στοιχείων της ψηφιακής κάρτας του σχετικά με την πραγματική έναρξη ή την πραγματική λήξη της απασχόλησης

Πρόστιμο 2.000€ ανά εργαζόμενο στον οποίο εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί η ευέλικτη προσέλευση και η ψηφιακή κάρτα εργασίας παρότι υπάρχει υποχρέωση

Πρόστιμο 2.000€ ανά εργαζόμενο για τη μη τήρηση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών των στοιχείων του συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας, εφόσον παρεμποδίζεται ο έλεγχος και η επαλήθευση οικονομικών απαιτήσεων εργαζομένου σε εν γένει εργατική διαφορά



Από το καθεστώς της ψηφιακής κάρτας εργασίας εξαιρούνται σύμφωνα με το υπουργείο εργασίας οριζόντια:

Όλες οι επιχειρήσεις των οποίων ο κύριος ΚΑΔ δεν εντάσσεται στο καθεστώς ακόμη κι αν υπάρχουν υποκαταστήματα με ενταγμένο στο καθεστώς ΚΑΔ

Όλες οι επιχειρήσεις των οποίων ο κύριος ΚΑΔ δεν παράγει καμιά οικονομική δραστηριότητα και ο δευτερεύων ΚΑΔ, ο οποίος αποτελεί την κυρίαρχη οικονομικά επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν είναι ενταγμένος

Γενικά οι φορείς του Δημοσίου και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, εν γένει, που απασχολούν υπάλληλους Ι.Δ.Α.Φ. ή Ι.Δ.Ο.Φ. (συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου), εξαιρούνται από την υποχρέωση Χηφιακής Οργάνωσης του Φρόνου Εργασίας στην ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και συνεπώς και από την Εφαρμογή της Χηφιακής Κάρτας Εργασίας, εφόσον ισχύουν για αυτούς οι ρυθμίσεις του Ενιαίου Μισθολογίου και δεν έχουν εφαρμογή σε αυτούς οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την υπερεργασία και την υπερωριακή απασχόληση

Επιπλέον υπάρχουν και μεμονωμένες εξαιρέσεις για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων στους οποίους δικαιολογείται η μη σήμανση της ψηφιακής κάρτας εργασίας όπω :

Τα διευθυντικά στελέχη

Εργαζόμενοι με τηλεργασία. Σε περίπτωση ωστόσο που η εργάσιμη ημέρα ενός υπαλλήλου περιλαμβάνει εργασία τόσο με φυσική παρουσία, όσο και με τηλεργασία, ο εργαζόμενος οφείλει (για το διάστημα απασχόλησής του με φυσική παρουσία) να χτυπήσει κανονικά την ψηφιακή του κάρτα του κατά την είσοδο και την έξοδό του από τις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

Εργαζόμενοι με μη σταθερό τόπο εργασίας όπως π.χ ιατρικοί επισκέπτες, επιθεωρητές πωλήσεων, περιοδεύοντες πωλητές, τεχνικοί, οδηγοί, εργαζόμενοι που επισκέπτονται τους πελάτες του εργοδότη τους και διαφημιστές

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν εργολαβικό έργο

Δικηγόροι που αμείβονται με πάγια αντιμισθία

Οι εργάτες γης, αλιεργάτες και οι εργαζόμενοι σε οικοδομοτεχνικά έργα

