Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου, ουδείς δικαιολογείται να υποστηρίξει «δεν ήξερα, δεν γνώριζα» από τη στιγμή που κατατέθηκε στη Βουλή και σε λίγες ημέρες θα αποτελεί νόμο του κράτους το νομοσχέδιο του υπουργείου τουρισμού που ορίζει ρητά τις προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένα ακίνητο προκειμένου να μπορεί να διατεθεί προς βραχυχρόνια μίσθωση.



Οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται σωρευτικά, όλες δηλαδή ταυτόχρονα:

Να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης κατοικίας και να διαθέτει φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό

Να διαθέτει ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να πρκληθούν

Να διαθέτει υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, ρελέ διακοπής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό και ενδείξεις σήμανσης διαφυγής

Να διαθέτει πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών, καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Αυτήν την στιγμή τα ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση υπολογίζονται σε περίπου 160.000 σε όλη την Ελλάδα και εκτιμάται ότι η συντριπτική πλειονότητα πληροί τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις.



Για το αν πληρούνται ή όχι οι παραπάνω προϋποθέσεις την ευθύνη έχουν από κοινού το Υπουργείο Τουρισμού και η ΑΑΔΕ. Μεικτά κλιμάκια από υπαλλήλους των 2 φορέων θα διενεργούν επιτόπιους ελέγχους στο ακίνητο που διατίθεται προς βραχυχρόνια μίσθωση και έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Το νομοσχέδιο προβλέπει - τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τον έλεγχο – την ενημέρωση του διαχειριστή του ακινήτου ώστε να προσκομίσει κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό.

Αν κριθεί απαραίτητο μπορεί να ζητηθεί από τους ελεγκτές και η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας για να συνδράμει στον έλεγχο.

Ο νόμος προβλέπει «καμπάνα» 5.000€:

Αν υπάρξει παρακώλυση του ελέγχου με το να μην επιτραπεί η είσοδος στο προς έλεγχο ακίνητο

Αν δεν πληρείται κάποια από τις προδιαγραφές

Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση με τις αρχικές προδιαγραφές εντός 15 ημερών από την βεβαίωση του διοικητικού προστίμου

Αν διενεργηθεί νέος έλεγχος εντός ενός έτους από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου και διαπιστωθεί παράβαση των προδιαγραφών το πρόστιμο διπλασιάζεται στις 10.000€ ενώ σε κάθε νέα υποτροπή προβλέπεται τετραπλασιασμός του στις 20.000€.



Το νομοσχέδιο δεν φαίνεται πάντως να «θεραπεύει» τη μεγαλύτερη ανησυχία των παραγόντων της αγοράς βραχυχρόνιας μίσθωσης και έχει να κάνει με τον

τον φορέα που είναι αρμόδιος για τη διεξαγωγή των ελέγχων συμμόρφωσης, δηλαδή το αρμόδιο υπουργείο Τουρισμού.

Με δεδομένο ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι αστικές μισθώσεις, η αγορά φοβάται ότι ο έλεγχος από το υπουργείο τουρισμού μπορεί να οδηγήσει σε προσφυγές κι ενδεχομένως δικαστικές αποφάσεις που να χαρακτηρίσουν τα ακίνητα τουριστικά. Αν όντως συμβεί κάτι τέτοιο αυτομάτως πρέπει να «εξοστρακισθούν» από την βραχυχρόνια μίσθωση πολλά ακίνητα όπως π.χ τα διαμερίσματα σε πολυκατοικίες αφού στο καταστατικό πολλών δεν επιτρέπεται η ύπαρξη διαμερισμάτων τουριστικής χρήσης.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο υποστηρίζουν οι ίδιοι παράγοντες αυτοί που θα πληγούν είναι οι μικροί ιδιοκτήτες που έχουν 1-2 διαμερίσματα και όχι οι μεγάλες εταιρείες που έχουν αγοράσει ολόκληρες πολυκατοικίες με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση.

Κάπως έτσι και in extremis, μερικοί θεωρούν ότι το νομοσχέδιο θα λειτουργήσει ως δούρειος ίππος των ξενοδοχείων για να μειωθούν τα ακίνητα προς βραχυχρόνια μίσθωση κι επομένως ο ανταγωνισμός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.