«Άλμα» 4,5% σημείωσε το φυσικό αέριο - Στο υψηλότερο επίπεδο από τις 2 Ιανουαρίου

Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο σημείωσε άλμα μετά το μήνυμα της Γερμανίας ότι μπορεί να επιδοτήσει την επαναπλήρωση των αποθηκευτικών χώρων, ενισχύοντας τη ζήτηση για το καύσιμο και αυξάνοντας περαιτέρω την εποχιακή διακύμανση των τιμών, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Το σχέδιο, το οποίο βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση, υποδηλώνει ότι η Γερμανία είναι πρόθυμη να πληρώσει για να διασφαλίσει ότι οι αποθήκες φυσικού αερίου θα γεμίσουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για τον επόμενο χειμώνα, ακόμη και όταν η τιμή της αγοράς δεν ενθαρρύνει τις αγορές.

Οι traders παρακολουθούν τη μείωση των αποθεμάτων σε όλη την Ευρώπη, ανησυχώντας για τον ανεφοδιασμό το καλοκαίρι για την επόμενη περίοδο θέρμανσης. Ένα χάσμα μεταξύ των τιμών αυτό το καλοκαίρι και του επόμενου χειμώνα αποθαρρύνει επί του παρόντος τις ενέσεις αποθήκευσης.

Η διαφορά στην τιμή μεταξύ καλοκαιριού και χειμώνα εκτινάχθηκε πάνω από τα 3 ευρώ ανά μεγαβατώρα για πρώτη φορά από τις 7 Ιανουαρίου την Τρίτη, καθώς οι traders ερμήνευσαν το σχέδιο ως μήνυμα να μην αντισταθμίσουν και να αγοράσουν αντ' αυτού αέριο spot, δεδομένου ότι οι «ενέσεις» αποθήκευσης θα πραγματοποιηθούν ανεξάρτητα. Η Γερμανία διαθέτει τη μεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα, το φυσικό αέριο σημείωσε άνοδο 4,5% στα 50,03 ευρώ ανά μεγαβατώρα, το υψηλότερο επίπεδο από τις 2 Ιανουαρίου.

Ενώ η Ευρώπη έχει καταφέρει να διαφοροποιήσει τον εφοδιασμό της μετά την ενεργειακή κρίση πριν από τρία χρόνια, η φετινή περίοδος θέρμανσης αποτέλεσε υπενθύμιση της ευπάθειας της περιοχής, ιδίως δεδομένης της αυξανόμενης εξάρτησής της από τις ασταθείς ροές LNG. Ο ψυχρός καιρός - μετά από δύο σχετικά ήπιους χειμώνες - οδήγησε σε ταχύτερη από το κανονικό εξάντληση των αποθεμάτων φυσικού αερίου και οι τιμές παραμένουν αυξημένες, παρατείνοντας τον πόνο για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με το σχέδιο της Γερμανίας, θα χορηγείται επιδότηση τις ημέρες που πραγματοποιείται έγχυση και η τιμή είναι χαμηλότερη από την προσφορά για τη «στρατηγική πλήρωση» των αποθηκών, ανέφερε ο διαχειριστής της αγοράς φυσικού αερίου της Γερμανίας Trading Hub Europe σε έγγραφο που δημοσιεύθηκε την Τρίτη. Η επιδότηση συζητείται με το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας και τη ρυθμιστική αρχή ενεργειακών δικτύων.

Εν τω μεταξύ, ένα ψυχρό κύμα βάζει σε κίνδυνο την παραγωγή ενέργειας στο Νότο των ΗΠΑ. Οι ροές προς τις εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου της χώρας είναι ήδη μειωμένες κατά σχεδόν 6% σε σχέση με μια εβδομάδα νωρίτερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η παροχή ρεύματος στις εγκαταστάσεις εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου Freeport στο Τέξας έπεσε νωρίς την Τρίτη, υποδεικνύοντας ότι και οι τρεις μονάδες παραγωγής θα μπορούσαν να είναι εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με τα στοιχεία. Ο ακριβής λόγος είναι προς το παρόν ασαφής.

Η ζήτηση υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο από 15% το 2025, μετά από πτώση πέρυσι, και η ισορροπία της παγκόσμιας αγοράς φυσικού αερίου θα παραμείνει εύθραυστη, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας σε έκθεσή του την Τρίτη.

Υπάρχουν ανησυχίες στις ευρύτερες αγορές εμπορευμάτων σχετικά με τη ζήτηση και την ανάπτυξη μετά τις απειλές για δασμούς από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος έδωσε σήμα για την επιβολή των δασμών που είχε απειλήσει προηγουμένως στο Μεξικό και τον Καναδά και επανέλαβε την έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο για να αποφύγει τους δασμούς.

Η Γερμανία έχει ήδη προειδοποιήσει την Ευρώπη κατά της υπερβολικής εξάρτησης από την ενέργεια των ΗΠΑ, με τον υπουργό Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ να καλεί την περιοχή να παραμείνει ενωμένη ως απάντηση στη νέα κυβέρνηση Τραμπ. Την ίδια στιγμή, οι αγοραστές στην Ασία επιδιώκουν να κατευνάσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ με υψηλότερες αγορές ορυκτών καυσίμων. Αυτό ενισχύει επίσης την αβεβαιότητα της αγοράς.

Ο Τραμπ έθεσε επίσης τέρμα στο μορατόριουμ για νέες αμερικανικές άδειες εξαγωγής. Οι υψηλότερες ροές από τη χώρα θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις παγκόσμιες τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που θα βελτίωνε επίσης την κατάσταση στην Ευρώπη, δήλωσε την Τρίτη ο διευθύνων σύμβουλος της Uniper SE Michael Lewis. Ωστόσο, ο όποιος αντίκτυπος στην αγορά είναι πιθανό να έρθει αργότερα αυτή τη δεκαετία, όταν θα ξεκινήσουν νέα έργα.

Κατά τα επόμενα τέσσερα χρόνια έως το 2028, η αύξηση κατά 40% της παγκόσμιας προσφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου αναμένεται να οδηγήσει την Ευρώπη στην επίλυση μεγάλου μέρους των προβλημάτων που της έχουν απομείνει από την κρίση, «με τις τιμές του φυσικού αερίου να είναι πιθανό να μειωθούν στο μισό», ανέφερε η Citigroup.

