Ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2024 η πολυετής διαμάχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τα Βιβλιοπωλεία Φλωράς με την καταβολή του ποσού των 265.000 ευρώ, του δεύτερου μέρους της αποζημίωσης που επιδίκασε η Ελληνική Δικαιοσύνη υπέρ της επιχείρησης, ανακοίνωσε απόψε η εταιρεία.

Η συνολική αποζημίωση που κατέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανέρχεται στα 770.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει: «Το πρώτο ποσό των 505.000 ευρώ καταβλήθηκε στα Βιβλιοπωλεία Φλωράς το 2015 με βάση την απόφαση 2903/2013 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και αφορούσε τη ζημιά από ηθική βλάβη που υπέστησαν τα Βιβλιοπωλεία Φλωράς από την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού να ολοκληρώσει εγκαίρως την έρευνα για το καρτέλ του ξενόγλωσσου βιβλίου. Το πρώτο ποσό αφορούσε το διάστημα 2006-2008.

Με την απόφαση 1286/2024 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών καταβλήθηκε στα Βιβλιοπωλεία Φλωράς το ποσό των 265.000 ευρώ, ως αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστησαν με υπαιτιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα έτη 2008-2009, οπότε και εκδόθηκε η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την υπόθεση του καρτέλ του ξενόγλωσσου βιβλίου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

