Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Μετριάστηκε η ανησυχία επενδυτών για ενδεχόμενη επιβολή σαρωτικών δασμών στους κορυφαίους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα την άνοδο των δεικτών

Wall Street

Με κέρδη έκλεισε χθες Τρίτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου μετριάστηκε η ανησυχία επενδυτών για ενδεχόμενη επιβολή σαρωτικών δασμών στους κορυφαίους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, αφού ο πρόεδρος Τραμπ δεν παρουσίασε συγκεκριμένα σχέδια.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 537,98 μονάδων (+1,24%), στις 44.025,81 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 126,58 μονάδων (+0,64%), στις 19.756,78 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 52,58 μονάδων (+0,88%), στις 6.049,24 μονάδες.

