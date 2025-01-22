Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες Τρίτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου μετριάστηκε η ανησυχία επενδυτών για ενδεχόμενη επιβολή σαρωτικών δασμών στους κορυφαίους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, αφού ο πρόεδρος Τραμπ δεν παρουσίασε συγκεκριμένα σχέδια.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 537,98 μονάδων (+1,24%), στις 44.025,81 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 126,58 μονάδων (+0,64%), στις 19.756,78 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 52,58 μονάδων (+0,88%), στις 6.049,24 μονάδες.

