United Group και Eutelsat αναπτύσσουν νέα γενιά δορυφορικών υπηρεσιών

Στην ενοποίηση των υπηρεσιών δορυφορικής εκπομπής τηλεοπτικού σήματος (Direct To Home - DTH) στις χώρες όπου δραστηριοποιείται προχώρησε η United Group, μητρική της Nova. Στο πλαίσιο αυτό -όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση- ο Όμιλος Eutelsat έχει επιλεγεί ως ο αποκλειστικός φορέας για την παροχή δορυφορικής χωρητικότητας.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση τονίζεται πως η μετάβαση στην DTH πλατφόρμα νέας γενιάς, με ένα φορέα εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβάνει τη χρήση και των δύο δορυφόρων της, και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025. Η ενοποίηση θα περιλαμβάνει επίσης ένα τερματικό (STB), σύστημα πρόσβασης (CAS), κεραία λήψης ενιαίου μεγέθους (TVRO) και teleport σύνδεσης.

Η συμφωνία αυτή θα επεκτείνει τις υπηρεσίες νέας γενιάς λήψης τηλεοπτικού σήματος (DTH) της United Group σε 8 χώρες 40 εκατομμυρίων (Ελλάδα, Βουλγαρία, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Κροατία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Σλοβενία) μέσω των Nova, Telemach, Bulsatcom, VIVACOM, SBB και Total TV.

Η ενοποίηση και η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών λήψης δορυφορικού τηλεοπτικού σήματος (DTH) του Ομίλου θα δώσει τη δυνατότητα στη United Group να αξιοποιήσει νέα πρότυπα μετάδοσης και τεχνολογίες συμπίεσης, να επεκτείνει τις χωρητικότητες μετάδοσης, να υποστηρίξει περισσότερα κανάλια, να αυξήσει την ποιότητα και να υποστηρίξει καινοτόμες υπηρεσίες, όπως η συνολική αξιοποίηση τηλεοπτικών καναλιών, προς όφελος των συνδρομητών τηλεοπτικού περιεχομένου.

Ο Zeljko Batistić, VP Technology of United Group δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που αναβαθμίζουμε την ήδη υψηλή ποιότητα των τηλεοπτικών μας υπηρεσιών σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα. Αυτή η μετάβαση είναι ζωτικής σημασίας για να μεγιστοποιήσουμε την εμβέλεια μας στο σύνολο των αγορών μας, να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας περιεχόμενο και να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε υπηρεσίες νέας γενιάς. Είμαστε ικανοποιημένοι για τη συνεργασία μας με την Eutelsat, η οποία μας προσφέρει την καλύτερη και πιο συμβατή, τεχνικά, λύση για την κάλυψη των αναγκών μας».

Ο Laurence Delpy, President of the Video Business Unit of Eutelsat Group επισήμανε: «Είναι τιμή μας που η United Group εμπιστεύτηκε την Eutelsat για αυτή τη σημαντική στρατηγική πρωτοβουλία, αξιοποιώντας δύο από τις κορυφαίες περιοχές εκπομπής, τις 16° East και HOTBIRD. Παράλληλα με την ενίσχυση της μακροχρόνιας συνεργασίας μας με έναν από τους βασικούς πελάτες μας στην περιοχή, η συμφωνία αυτή αναδεικνύει τη σταθερά υψηλή σημαντικότητα των δορυφόρων για την εξυπηρέτηση των εξελισσόμενων αναγκών των πελατών μας στον τομέα της ραδιοτηλεόρασης και επιβεβαιώνει την ηγέτιδα θέση της Eutelsat στην περιοχή, η οποία αγγίζει 7 στα 10 σπίτια με δορυφορική σύνδεση».

Οι δορυφόροι HOTBIRD φτάνουν σήμερα σε 130 εκατομμύρια σπίτια σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν όλων των καλωδιακών δικτύων στην περιοχή. Επιπλέον, ο δορυφόρος Eutelsat 16A παρέχει πάνω από 600 τηλεοπτικά κανάλια σε διάφορες γλώσσες σε πάνω από 25 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Με την ενοποίηση αυτή, η United Group επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών της και την εξέλιξη των υπηρεσιών νέας γενιάς μέσω αξιόπιστων και καινοτόμων δορυφορικών λύσεων.

